NOW'ın Yeni Dizisi Yeraltı, Reytinglerin Ardından YouTube'da da Yükseliş Yaşıyor

yerli dizi
Esra Demirci
12.03.2026 - 14:54

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor. Henüz 7 haftadır yayınlanmasına rağmen kısa sürede reytinglerde iddiasını ortaya koyan Yeraltı'na YouTube'da da ilgi devam ediyor. Popüler dizinin tüm bölümleri YouTube'da 20 milyondan fazla izlenme aldı.

Sezon ortasında yayınlanan Yeraltı, buna rağmen muazzam bir reyting başarısı elde etti.

NOW'da yayınlanan Yeraltı, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde yer aldığı dizi seyirciden yoğun ilgi görürken reytinglerde her hafta muazzam bir artış yaşıyor. 11 Mart Çarşamba reyting sonuçlarında 1 puandan fazla yükseliş yaşayan Yeraltı çift haneli oranlara doğru ilerlerken YouTube'da yayınlanan bölümlerinden milyonluk izlenme elde etti.

NOW'ın yeni dizisi Yeraltı'nın tüm bölümleri YouTube'da 20 milyonu geçti.

Yeni bölümleri YouTube'da yayınlanan Yeraltı'nın en yüksek izlenmesi 34 milyon olurken en az izlenme 20 milyon görüntülenmeyle geçtiğimiz hafta yayınlanan bölüm oldu.

