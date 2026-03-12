onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Seyirciden Yoğun İlgi: NOW'ın Yeni Dizisi Disney'de En Çok İzlenen Dizi Oldu

Seyirciden Yoğun İlgi: NOW'ın Yeni Dizisi Disney'de En Çok İzlenen Dizi Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2026 - 14:32

NOW ekranlarının yeni dizisinin ilk bölümü Disney Plus'ta yayınlandı. Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un başrollerde yer aldığı Doktor Başka Hayatta kısa sürede çok sevilirken dizinin ilk bölümü Disney Plus'ta en çok izlenen dizi oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın sezon ortasında yayınlanan yeni dizisi Doktor Başka Hayatta son derece olumlu yorumlar aldı.

NOW'ın sezon ortasında yayınlanan yeni dizisi Doktor Başka Hayatta son derece olumlu yorumlar aldı.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılan Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol'un başrollerde yer aldığı Doktor Başka Hayatta, Bahar'ın final yapmasının ardından ekrandaki tek doktor dizisi oldu. İlk bölümüyle seyircinin beğenisine sunulan dizi sosyal medyadan beğeni dolu yorumlar alırken dijital platformdaki başarısı dikkat çekti.

İlk bölümüyle reytinglerde 2. sırada yer alan Doktor Başka Hayatta, Disney Plus'ta en çok izlenen dizi oldu.

İlk bölümüyle reytinglerde 2. sırada yer alan Doktor Başka Hayatta, Disney Plus'ta en çok izlenen dizi oldu.

İlk bölümü NOW'ın ardından Disney Plus'ta yayınlanan Doktor Başka Hayatta, ilk haftasında Disney Plus'ın Top 10 listesine girdi. Doktor Başka Hayatta, Disney'de diziler arasında en çok izlenen yapım oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın