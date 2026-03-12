1.96’lık Boyu Yüzünden Zorbalığa Uğrayan Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı
1 metre 96 santimetrelik boyu nedeniyle çocukluk yıllarında zorbalığa maruz kalan Charlotte Mill, yaşadığı deneyimleri ilk kez bu kadar açık anlattı. Uzun boyu yüzünden hem okulda hem de günlük yaşamda çeşitli önyargılarla karşılaştığını söyleyen Mill, zamanla bu farklılığını avantaja çevirmeyi başardı. Bugün ise dikkat çeken fiziksel özellikleri sayesinde sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşıyor.
Çocukluğunda boyu nedeniyle zorbalığa uğrayan 30 yaşındaki Charlotte Mill, yıllar boyunca dış görünüşü yüzünden birçok önyargıyla karşılaştığını söylüyor.
İngiltere’nin Lincoln kentinden olan Mill, çocukluk yıllarında boyu nedeniyle sık sık alay konusu olduğunu ve bu nedenle okul hayatının oldukça zor geçtiğini anlatıyor.
Yetişkinlik döneminde ise boyu, hayatında farklı deneyimlere yol açtı.
Buna rağmen zamanla fiziksel özelliklerini avantaja çevirmeye karar verdi.
