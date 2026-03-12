1.96’lık Boyu Yüzünden Zorbalığa Uğrayan Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı

2020 yılında borç tahsilatı alanındaki işinden ayrılarak tamamen içerik üretimine yönelen Mill, özellikle boyu üzerine kurulu videolar ve sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Bugün binlerce takipçiye ulaşan içerik üreticisi, sıra dışı görünümünün ona modelleme ve medya alanında farklı fırsatlar sunduğunu söylüyor.

Ancak her şey olumlu ilerlemedi. Mill, bazı moda markalarının yalnızca “beden uyumu uygun olmadığı” gerekçesiyle kendisiyle çalışmak istemediğini de anlatıyor. Uzun boyunun bazı markalar tarafından risk olarak görüldüğünü belirten içerik üreticisi, buna rağmen kendine özgü tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.