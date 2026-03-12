onedio
1.96’lık Boyu Yüzünden Zorbalığa Uğrayan Kadın Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 14:34

1 metre 96 santimetrelik boyu nedeniyle çocukluk yıllarında zorbalığa maruz kalan Charlotte Mill, yaşadığı deneyimleri ilk kez bu kadar açık anlattı. Uzun boyu yüzünden hem okulda hem de günlük yaşamda çeşitli önyargılarla karşılaştığını söyleyen Mill, zamanla bu farklılığını avantaja çevirmeyi başardı. Bugün ise dikkat çeken fiziksel özellikleri sayesinde sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşıyor.

Çocukluğunda boyu nedeniyle zorbalığa uğrayan 30 yaşındaki Charlotte Mill, yıllar boyunca dış görünüşü yüzünden birçok önyargıyla karşılaştığını söylüyor.

1 metre 96 santimetrelik boyu nedeniyle kimi zaman kadınlar tuvaletinden çıkarılması istendiğini anlatan Mill, buna rağmen dikkat çeken fiziksel özelliklerini kariyere dönüştürmeyi başardı. Bugün sosyal medyada ürettiği içerikler sayesinde aylık yaklaşık 60 bin sterlin gelir elde ediyor.

İngiltere’nin Lincoln kentinden olan Mill, çocukluk yıllarında boyu nedeniyle sık sık alay konusu olduğunu ve bu nedenle okul hayatının oldukça zor geçtiğini anlatıyor.

Zorbalığın etkisiyle kendisini dışlanmış hissettiğini söyleyen Mill, 14 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldığını belirtiyor. O dönemde hem uzun boyu hem de kilosu nedeniyle hedef haline geldiğini, bunun da özgüvenini ciddi biçimde etkilediğini ifade ediyor.

Yetişkinlik döneminde ise boyu, hayatında farklı deneyimlere yol açtı.

Mill, kamusal alanlarda sık sık erkek sanıldığını ve bu nedenle kadınlar tuvaletinden çıkmasının istendiği anlar yaşadığını söylüyor. Bu durumun son derece utandırıcı ve incitici olduğunu belirten Mill, insanların yalnızca dış görünüşe bakarak kimlik sorgulaması yapmasının kendisini derinden etkilediğini dile getiriyor.

Buna rağmen zamanla fiziksel özelliklerini avantaja çevirmeye karar verdi.

2020 yılında borç tahsilatı alanındaki işinden ayrılarak tamamen içerik üretimine yönelen Mill, özellikle boyu üzerine kurulu videolar ve sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesi kazandı. Bugün binlerce takipçiye ulaşan içerik üreticisi, sıra dışı görünümünün ona modelleme ve medya alanında farklı fırsatlar sunduğunu söylüyor.

Ancak her şey olumlu ilerlemedi. Mill, bazı moda markalarının yalnızca “beden uyumu uygun olmadığı” gerekçesiyle kendisiyle çalışmak istemediğini de anlatıyor. Uzun boyunun bazı markalar tarafından risk olarak görüldüğünü belirten içerik üreticisi, buna rağmen kendine özgü tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
