Merkez Bankası Pas Geçti! Ünlü Ekonomistlerden Faiz Kararına İlk Yorumlar

'Merkez Bankası pas geçti. Politika faizi 37% - fiili faiz 40%

Doğru olan karar buydu. Bu kriz sürecini iyi yönetti yönetmesine de;

Faizi, uzun süre yüksek tutmasının sonucu, kriz durumunda alanı kalmadı...

▪️Son 2.5 senenin ortalama faizi 40% üzerinde ve yine de çıktı açığına kavuşulamadı. Çünkü, sorun hep yanlış yerde arandı

▪️Likidite fazlası bir türlü çekilemedi.

▪️Küçük-orta kobiler tükeniyor

▪️Sanayi gittikçe kötüleşiyor

▪️Ücretleri erittik, talep etmesinler diye ama talep edenler başka

▪️Yüksek faiz hem enflasyonist hem arzı vurur halde

Neden?

Aman, Carry çıkmasın, kimse USD almasın

Tüm politikanı, tam 2.5 sene, yüksek likiditeyle dövize bağlarsan, ordan burdan çuval delinir. (kur, araçlardan biri olmalı ve kurda MB dışı piyasa yaratılmalıydı)

Bir bakmışsın cari açık 32.9 MLR'a yükselmiş tekrar...'