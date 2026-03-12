Merkez Bankası Pas Geçti! Ünlü Ekonomistlerden Faiz Kararına İlk Yorumlar
Merkez Bankası, Mart 2026 faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıkladı. Merkez, yılıncı ikinci faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle uzmanların faiz indirimi beklentisi rafa kalktı. Ekonomistler, faizin sabit tutulacağını tahmin ederken ilk yorumlarını da X'te paylaştı. Peki kim, ne yorumda bulundu?
Merkez Bankası, faiz kararı açıklamasında jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek "Mali tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı.
Ekonomistler faiz kararına ne dedi?
"Sürprizsiz ve temkinli bir metin"
"Pas geçtiler"
"Devam edeceği anlaşılıyor."
"Gerekirse 'faizi artırırım' diyor."
"Doğru olan karar buydu."
