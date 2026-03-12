onedio
Merkez Bankası Pas Geçti! Ünlü Ekonomistlerden Faiz Kararına İlk Yorumlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2026 - 14:39

Merkez Bankası, Mart 2026 faiz kararını 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'te açıkladı. Merkez, yılıncı ikinci faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle uzmanların faiz indirimi beklentisi rafa kalktı. Ekonomistler, faizin sabit tutulacağını tahmin ederken ilk yorumlarını da X'te paylaştı. Peki kim, ne yorumda bulundu?

Merkez Bankası, faiz kararı açıklamasında jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek "Mali tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, faiz kararı açıklamasında jeopolitik gerilimlere dikkat çekerek "Mali tedbirler alınmıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci faiz kararını açıkladı. Faizin yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verildi. Merkez Bankası’nın söz konusu karar dair açıklamasında jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı. 

Açıklamada mali tedbirler alındığına dikkat çekilerek, “Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır” denildi.

Ekonomistler faiz kararına ne dedi?

twitter.com

'TCMB belirsizlik içerisinde aksiyon almadı. Metinde enflasyonla ilgili kısım değiştirilmiş. Belirgin ve kalıcı enflasyon ifadesi yer almış. Enerji fiyatlarındaki endişe ihtiyatli yaklaşıma neden oldu.'

"Sürprizsiz ve temkinli bir metin"

twitter.com

'Merkez Bankası faizi sabit tuttu; sakin, sürprizsiz ve temkinli bir metin paylaştı.

Mevcut ekonomi yönetiminin enflasyon performansı zayıf olsa da kriz yönetimi ve hasar kontrolünü şimdilik iyi götürüyorlar.'

"Pas geçtiler"

twitter.com

'Düşündüğümüz gibi 'pas geçtiler' %37 politika faizi ile devam.'

"Devam edeceği anlaşılıyor."

twitter.com

'TCMB faiz değişikliği yapmadı. 

Savaş başladığında yüzde 37 faizle haftalık borç vermeyi durdurarak yüzde 40 faizle gecelik borç vermeye geçen TCMB, borç vermede uyguladığı faizi zaten bu yolla yükseltmişti. Burada devam edeceği anlaşılıyor.'

"Gerekirse 'faizi artırırım' diyor."

twitter.com

'Merkez Bankası faizi değiştirmedi...

Gerekirse faizi attırırım diyor 👇

'Son dönem gelişmerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.'

"Doğru olan karar buydu."

twitter.com

'Merkez Bankası pas geçti. Politika faizi 37% - fiili faiz 40%

Doğru olan karar buydu. Bu kriz sürecini iyi yönetti yönetmesine de;

Faizi, uzun süre yüksek tutmasının sonucu, kriz durumunda alanı kalmadı... 

▪️Son 2.5 senenin ortalama faizi 40% üzerinde ve yine de çıktı açığına kavuşulamadı. Çünkü, sorun hep yanlış yerde arandı

▪️Likidite fazlası bir türlü çekilemedi. 

▪️Küçük-orta kobiler tükeniyor

▪️Sanayi gittikçe kötüleşiyor

▪️Ücretleri erittik, talep etmesinler diye ama talep edenler başka

▪️Yüksek faiz hem enflasyonist hem arzı vurur halde

Neden?

Aman, Carry çıkmasın, kimse USD almasın

Tüm politikanı, tam 2.5 sene, yüksek likiditeyle dövize bağlarsan, ordan burdan çuval delinir. (kur, araçlardan biri olmalı ve kurda MB dışı piyasa yaratılmalıydı) 

Bir bakmışsın cari açık 32.9 MLR'a yükselmiş tekrar...'

