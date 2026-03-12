onedio
Lider Dizi Rakiplerine 3 Puan Fark Attı: 11 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Esra Demirci
12.03.2026 - 12:09

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 11 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın yeni dizisi Yeraltı, reytinglerde zirvede yer aldı ve 3 kategoride de yükseliş yaşadı. Yeraltı'nın rakipleri de düşüş yaşadı.

İşte, 11 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 11 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Haftalardır liderlik koltuğunda oturan Yeraltı, yeni bölümüyle muazzam bir yükseliş yaşadı. Tüm kategorilerde 1 puandan fazla yükseliş yaşayan Yeraltı, rakiplerine 3 puandan fazla fark attı. Eşref Rüya en çok izlenen 2. dizi olurken Kuruluş Orhan hem düşüş hem yükseliş yaşadı.

11 Mart Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

11 Mart Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

11 Mart Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

Yorum Yazın