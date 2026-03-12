onedio
Ben Leman Oyuncusu, Dizinin Finalini Aylar Sonra İzlediğini Açıkladı

Ben Leman Oyuncusu, Dizinin Finalini Aylar Sonra İzlediğini Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2026 - 10:34

NOW ekranlarında yayınlanan Ben Leman, düşük reytingler nedeniyle erken final yapmıştı. Ben Leman'ın finalinin üzerinden aylar geçerken oyunculardan biri diziyle vedalaşmakta zorlandığı için final bölümünü henüz izlediğini açıkladı.

Erken final yapan diziler arasında yer alan Ben Leman'ın ani bitişi herkesi üzmüştü.

Erken final yapan diziler arasında yer alan Ben Leman'ın ani bitişi herkesi üzmüştü.

Düşük reytingler nedeniyle finalden kaçamayan Ben Leman, daha sonra Disney'de yayınlanma ihtimaliyle gündem olsa da dizinin yönetmeni Semih Bağcı görüşmelerin olumsuz geçtiğini açıklamıştı. Ben Leman'ın bir daha yayınlanmayacağı netleşirken dizide rol alan Samet Kaan Kuyucu'dan beklenmedik bir final paylaşımı geldi.

Ben Leman oyuncusu Samet Kaan Kuyucu, dizinin finalini aylar sonra izlediğini açıkladı.

Ben Leman oyuncusu Samet Kaan Kuyucu, dizinin finalini aylar sonra izlediğini açıkladı.

Instagram hesabından dizinin final bölümünden bir sahneyi paylaşan Kuyucu, 'Finali izlemeye aylardır hazır değildim. Bu gece o gece. Vedalaşıyoruz' notunu düştü.

