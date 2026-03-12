Yeni Bölüm İptal Sanıyorduk: Uzak Şehir Bayram Haftası Yayınlanabilir
Fenomen dizi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı tarihsiz yayınlanınca bayram haftası olan 16 Mart günü yayınlanmayacağı düşünülmüştü. Uzak Şehir seyircisi bu konuda üzülürken Kanal D'nin yayın akışında pazartesi günü için Uzak Şehir'in yeni bölümüyle ekrana geleceği detayı eklendi.
Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.
Kanal D'nin yayın akışına göre Uzak Şehir'in yeni bölümü bayram haftası yayınlanacak.
