Yeni Bölüm İptal Sanıyorduk: Uzak Şehir Bayram Haftası Yayınlanabilir

Yeni Bölüm İptal Sanıyorduk: Uzak Şehir Bayram Haftası Yayınlanabilir

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
12.03.2026 - 08:42

Fenomen dizi Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı tarihsiz yayınlanınca bayram haftası olan 16 Mart günü yayınlanmayacağı düşünülmüştü. Uzak Şehir seyircisi bu konuda üzülürken Kanal D'nin yayın akışında pazartesi günü için Uzak Şehir'in yeni bölümüyle ekrana geleceği detayı eklendi.

Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

Ekranların sevilen aşiret dizisi Uzak Şehir, yeni bölümleriyle gündemden düşmüyor.

9 Mart Pazartesi günü enfes bir yeni bölümle ekrana gelen Uzak Şehir'de seyirci Boran'dan kurtulmak için sabısızlanırken beklenmedik bir şey olmuş ve yayınlanan yeni bölüm fragmanında tarih verilmemişti. Ramazan Bayramı haftası yayınlanması planlanan yeni bölümün tarihsiz verilmesi üzerine Uzak Şehir'in yeni bölümünün iptal edildiği düşünülürken Kanal D'nin yayın akışında beklenmedik bir sürprizle karşılaştık.

Kanal D'nin yayın akışına göre Uzak Şehir'in yeni bölümü bayram haftası yayınlanacak.

Kanal D'nin yayın akışına göre Uzak Şehir'in yeni bölümü bayram haftası yayınlanacak.

Kanal D'nin 16 Mart Pazartesi günü için hazırlanan yayın akışında akşam 20.45'te Uzak Şehir'in 54. bölümünün yayınlanacağı detayı yer alıyor. Gözler ise Uzak Şehir'in sosyal medya hesaplarına çevrildi.

