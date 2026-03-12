Otobüse Binmek İçin Kullanılan Para Servet Değerinde Çıktı

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 1950'lerde otobüs ücreti ödemek için kullanılmış tuhaf görünümlü bir madeni paranın, 2 bin yıldan daha eski bir uygarlığa ait olduğu ortaya çıktı.

Her günün sonunda otobüs ücretlerini toplayıp sayan eski baş kasiyer James Edwards, bu parayı evine götürüp torununa hediye etmişti. Torunu Peter ise yıllar boyunca bu parayı sakladı.

Artık 77 yaşına gelen torun 'Savaşın üzerinden çok zaman geçmemişti, bu yüzden askerlerin gönderildikleri ülkelerden madeni paralarla döndüğünü sanıyorum. İkimiz de madeni para koleksiyoncusu değildik ama bunların kökenleri ve üzerindeki resimler bizi büyülemişti; benim için bunlar hazineydi.' diyor.

Peter, bu özel paranın hangi döneme ait olduğunu anlamaya çalıştı. Paranın bir tarafında Yunan kahramanı Herakles'e benzeyen ve ünlü aslan derisi başlığını takan tanrı Melkart'ın yüzü olduğu aktarılıyor. Arkeologlar, bu paranın Fenike kültürünün parçası olan ve MÖ 1. yüzyılda İspanya'nın Cadiz kentinde yaşayan Kartacalılara ait olduğunu belirtiyor. Paranın bir zamanlar İspanya kıyılarında yer alan bir Kartaca yerleşiminden İngiltere'ye geldiği tahmin ediliyor.

Hem yıllara hem sınırlara meydan okuyan bu antik para, artık Leeds Müzeleri ve Galerileri'nde sergileniyor.