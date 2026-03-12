onedio
Otobüse Binmek İçin Kullanılan Para Servet Değerinde Çıktı

Dilara Bağcı Peker
12.03.2026 - 09:36

Birleşik Krallık'ın Leeds kentinde, otobüs ücreti ödemek için kullanılan bir paranın servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Paranın, 2 bin yıldan daha eski bir uygarlığa ait olduğu görüldü. 

Madeni para Leeds Müzeleri ve Galerileri'ne bağışlandı.

Kaynak: Independent Türkçe

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 1950'lerde otobüs ücreti ödemek için kullanılmış tuhaf görünümlü bir madeni paranın, 2 bin yıldan daha eski bir uygarlığa ait olduğu ortaya çıktı.

Her günün sonunda otobüs ücretlerini toplayıp sayan eski baş kasiyer James Edwards, bu parayı evine götürüp torununa hediye etmişti. Torunu Peter ise yıllar boyunca bu parayı sakladı. 

Artık 77 yaşına gelen torun 'Savaşın üzerinden çok zaman geçmemişti, bu yüzden askerlerin gönderildikleri ülkelerden madeni paralarla döndüğünü sanıyorum. İkimiz de madeni para koleksiyoncusu değildik ama bunların kökenleri ve üzerindeki resimler bizi büyülemişti; benim için bunlar hazineydi.' diyor.

Peter, bu özel paranın hangi döneme ait olduğunu anlamaya çalıştı. Paranın bir tarafında Yunan kahramanı Herakles'e benzeyen ve ünlü aslan derisi başlığını takan tanrı Melkart'ın yüzü olduğu aktarılıyor. Arkeologlar, bu paranın Fenike kültürünün parçası olan ve MÖ 1. yüzyılda İspanya'nın Cadiz kentinde yaşayan Kartacalılara ait olduğunu belirtiyor. Paranın bir zamanlar İspanya kıyılarında yer alan bir Kartaca yerleşiminden İngiltere'ye geldiği tahmin ediliyor.

Hem yıllara hem sınırlara meydan okuyan bu antik para, artık Leeds Müzeleri ve Galerileri'nde sergileniyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
