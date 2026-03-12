Otobüse Binmek İçin Kullanılan Para Servet Değerinde Çıktı
Birleşik Krallık'ın Leeds kentinde, otobüs ücreti ödemek için kullanılan bir paranın servet değerinde olduğu ortaya çıktı. Paranın, 2 bin yıldan daha eski bir uygarlığa ait olduğu görüldü.
Madeni para Leeds Müzeleri ve Galerileri'ne bağışlandı.
Kaynak: Independent Türkçe
Otobüse binmek için kullanılan para, servet değerinde çıktı.
