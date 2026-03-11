Psikolojiye Göre Otururken Sürekli Bacağını Sallamak Ne Anlama Geliyor?

Sürekli kıpırdanmak, bazen kaygının fiziksel bir tezahürü olabilir. Ancak çoğu zaman aslında kişinin ne kadar 'uyarılmış' olduğunu gösterir. Kişi, kaygılı olmasa bile, dikkatini keskinleştirmek ve dikkatini belirli bir şeye, kişiye veya konuya odaklamak istiyor olabilir.

Bir adım ileriyi düşünmek

Otururken bacaklarını sallayanlar, zihinsel olarak bir adım önde olabilirler. Bu minik hareket, onları bir sonraki aşama için hazırlıklı hale getirir.

Endişelenmek

Günlük hayatta stresle boğuşan insanlar, bu stresi bacaklarını sallayarak atmaya çalışır. Aynı zamanda sürekli ellerle oynamak da endişenin bir göstergesi olabilir.

Hayal kurmak

Bacaklarını sürekli sallayan kişiler, hayali senaryolara dalma eğiliminde olabilir. Zihinleri, bu 'imgeye' odaklanmak için bir yol arar ve çözümü bacaklarda bulur.

Aşırı düşünmek

Bu kişiler, düşüncelerinin sürekli tekrar etmesine alışkındır. Minik bir fiziksel hareket, her ayrıntıyı düşünmekten kaynaklanan gerginliğin atılmasına yardımcı olur.

Dinlenmekte zorlanmak

Boş zamanlarında kendini huzursuz hisseden kişilerde bacak sallama hareketi görülebilir. Bu hareket, onlara bir meşguliyet hissi verdiği için zihinleri daha rahat eder.

Aynı anda birden fazla iş yapmak

Bu kişiler, beyinlerinin sürekli aktif olmasına ve iki işi birden yapmaya alışkandır. Bacakları hareket ettirmek ekstra bir iş olarak algılanacağı için, kişinin elindeki göreve odaklanmasını kolaylaştırır.