Temizlik Ürünlerinin Doğru Kullanımını Anlattık!
Evinizdeki temizlik ürünleri sandığınız kadar masum değil zira yanlış kullanıldıklarında ya etkisiz birer köpük gösterisine dönüşüyorlar ya da ortalığı küçük bir kimya laboratuvarına çeviriyorlar! Gelin, o şişelerin arkasındaki yazıları gerçekten hak ettikleri ciddiyetle okuyalım ve temizlik yaparken hem evi hem kendimizi koruyalım!
Çamaşır suyu ile tuz ruhunu karıştırmak büyük bir hata!
Her yüzeyin ilacı farklı, parkelere çamaşır suyu sürmemelisiniz.
Doz aşımı temizlikte de işe yaramaz.
Bulaşık makinesi parlatıcısı cam yüzeylerde harikalar yaratır.
Ürünleri yeterince bekletmeden silmek etkisini düşürür.
Farklı bezleri farklı alanlar için kullanmak hijyenin temelini oluşturut.
Sünger renklerinin bir anlamı var!
Etiketi okumak temizlikte gizli süper gücünüz olmalı!
