Dağınıklığı Bir Hayat Tarzı Haline Getirmiş İnsanların Ortak Özellikleri

Aradığın şeyi şak diye bulamıyor musun? Masanın üzerinde üç farklı haftadan kalma kahve bardakları mı var? Hoş geldin, doğru yerdesin! Bazıları için 'dağınıklık' sadece toplanması gereken bir yığınken, bazıları için bu bir yaşam biçimi. Hani o meşhur 'Benimki düzenli dağınık, her şeyin yerini biliyorum' savunması var ya; aslında o kadar da haksız sayılmazlar.

Gelin, 'toplarım bir ara' diyerek hayatını organize kaosun içinde sürdüren o nev-i şahsına münhasır insanların ortak özelliklerine, biraz tebessümle biraz da hak vererek göz atalım.