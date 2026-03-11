İran Savaşın Bitmesi İçin 3 Şartın Yerine Getirilmesi Gerektiğini Açıkladı

Pezeşkiyan, X’te yaptığı paylaşımda İran’ın savaş bitirme şartlarını da açıkladı. İran Cumhurbaşkanı’na göre savaşın bitmesinin tek yolu; İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi.

Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmelerde İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediğini belirten Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel huzur ve güvenliğin korunmasına önem verdiğini ifade etti.