İran Savaşın Bitmesi İçin 3 Şartın Yerine Getirilmesi Gerektiğini Açıkladı
ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarına başlamış ve İran da karşılık olarak hem İsrail’i vurmuş hem de Körfez ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini hedef almıştı. İran ayrıca Hürmüz Boğazı’nı da kapatarak petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Savaşın başlamasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaşmış durumda. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi için İran’ın 3 şartının yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
