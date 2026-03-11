onedio
İran Savaşın Bitmesi İçin 3 Şartın Yerine Getirilmesi Gerektiğini Açıkladı

İran Savaşın Bitmesi İçin 3 Şartın Yerine Getirilmesi Gerektiğini Açıkladı

İran
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 23:02

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarına başlamış ve İran da karşılık olarak hem İsrail’i vurmuş hem de Körfez ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini hedef almıştı. İran ayrıca Hürmüz Boğazı’nı da kapatarak petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Savaşın başlamasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine yaklaşmış durumda. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın sona ermesi için İran’ın 3 şartının yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Pezeşkiyan, X’te yaptığı paylaşımda İran’ın savaş bitirme şartlarını da açıkladı. İran Cumhurbaşkanı’na göre savaşın bitmesinin tek yolu; İran'ın meşru haklarının kabul edilmesi, tazminat ödenmesi ve yeniden saldırmama konusunda sağlam bir uluslararası güvence verilmesi.

Putin ve Şerif ile yaptığı görüşmelerde İran'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik bağlılığını yinelediğini belirten Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel huzur ve güvenliğin korunmasına önem verdiğini ifade etti.

İsmail Kahraman
