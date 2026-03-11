ABD ve İsrail ile İran Arasında Yaşanan Savaşta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2 Bine Yaklaştı

28 Şubat’ta başlayan çatışmalarda her geçen gün hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. İran, toplam bin 338 kişinin hayatını kaybettiğini ve 750’den fazla vatandaşın savaşta yaralandığını belirtti.

Savaşta en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke ise Lübnan oldu. İsrail’in ülkedeki Hizbullah güçlerine yönelik yaptığı hava saldırılarında çoğu sivil 590 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’de ise 14 kişi hayatını kaybederken, 200 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail’in kayıplarını gizlediği de iddia ediliyor.

ABD ise 7 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. ABD’nin 140 askerinin de savaşta yaralandığı iddia ediliyor.