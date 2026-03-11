onedio
ABD ve İsrail ile İran Arasında Yaşanan Savaşta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2 Bine Yaklaştı

ABD ve İsrail ile İran Arasında Yaşanan Savaşta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 2 Bine Yaklaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
11.03.2026 - 18:04

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava saldırısı düzenlemiş, İran da karşılık olarak Orta Doğu’da bulunan ABD üslerini hedef almıştı. Orta Doğu’da yeniden başlayan savaşta İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı bin 338 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bine yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Savaş bitmeye yaklaştı” demesine rağmen hem ABD’nin hem de İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Savaş bitmeye yaklaştı" demesine rağmen hem ABD'nin hem de İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor.

28 Şubat’ta başlayan çatışmalarda her geçen gün hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. İran, toplam bin 338 kişinin hayatını kaybettiğini ve 750’den fazla vatandaşın savaşta yaralandığını belirtti.

Savaşta en fazla can kaybının yaşandığı ikinci ülke ise Lübnan oldu. İsrail’in ülkedeki Hizbullah güçlerine yönelik yaptığı hava saldırılarında çoğu sivil 590 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’de ise 14 kişi hayatını kaybederken, 200 kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail’in kayıplarını gizlediği de iddia ediliyor.

ABD ise 7 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. ABD’nin 140 askerinin de savaşta yaralandığı iddia ediliyor.

Çatışmalarda ölü ve yaralı sayıları ülkelere göre şöyle

Çatışmalarda ölü ve yaralı sayıları ülkelere göre şöyle

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
