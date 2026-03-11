onedio
Osimhen'i Ağlatan Galatasaray Koreografisi Bir Taraftarın Gözünden Paylaşıldı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 23:43

GalatasarayUEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan maç öncesi sarı kırmızılı takımın taraftarları, Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı.

Peki bu koreografi staddan nasıl görünüyordu?

Osimhen gözyaşlarını tutamadı.

Osimhen gözyaşlarını tutamadı.

Liverpool maçı öncesinde büyük bir hazırlık yapan sarı kırmızlı taraftarlar, koreografide Victor Osimhen’in hayat hikayesine gönderme yapan dikkat çekici bir tasarım kullandı. Görselde Osimhen’in annesinin fotoğrafına yer verildi. Ayrıca yıldız golcünün sol elinde kendi çocukluk hali, sağ elinde de çocuğu tasvir edildi. 

Nijeryalı golcü, koreografi sonrası duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
