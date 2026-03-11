Osimhen'i Ağlatan Galatasaray Koreografisi Bir Taraftarın Gözünden Paylaşıldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan maç öncesi sarı kırmızılı takımın taraftarları, Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı.
Peki bu koreografi staddan nasıl görünüyordu?
Osimhen gözyaşlarını tutamadı.
