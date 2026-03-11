Amancio Ortega Rekor Temettü Geliri ile Servetine Servet Katacak
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amancio Ortega, Zara’nın da sahibi olan Inditex SA’dan bu yıl toplam 3,2 milyar euro (yaklaşık 164 milyar lira) temettü geliri elde edecek. Ortega’nın sahibi olduğu Pontegadea Inversiones, dünyanın en büyük giyim firmalarından Inditex SA’nın yüzde 59’dan fazla hissesine sahip.
Kaynak: NTV
Zara, Oysho, Bershka ve Pull&Bear gibi Türkiye’de de çok tercih edilen markaların sahibi Inditex SA, bu yıl hisse başına 1,75 euro temettü vermeyi planlıyor.
