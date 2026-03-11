onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Amancio Ortega Rekor Temettü Geliri ile Servetine Servet Katacak

Amancio Ortega Rekor Temettü Geliri ile Servetine Servet Katacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.03.2026 - 22:45

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amancio Ortega, Zara’nın da sahibi olan Inditex SA’dan bu yıl toplam 3,2 milyar euro (yaklaşık 164 milyar lira) temettü geliri elde edecek. Ortega’nın sahibi olduğu Pontegadea Inversiones, dünyanın en büyük giyim firmalarından Inditex SA’nın yüzde 59’dan fazla hissesine sahip.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zara, Oysho, Bershka ve Pull&Bear gibi Türkiye’de de çok tercih edilen markaların sahibi Inditex SA, bu yıl hisse başına 1,75 euro temettü vermeyi planlıyor.

Zara, Oysho, Bershka ve Pull&Bear gibi Türkiye’de de çok tercih edilen markaların sahibi Inditex SA, bu yıl hisse başına 1,75 euro temettü vermeyi planlıyor.

60 yıl önce şirketi kuran ve şu anda yüzde 59’dan fazla hissesine sahip olan Amancio Ortega, bu yıl 3,2 milyar euro temettü geliri elde edecek. Bu rakam, son 60 yılın en büyük temettü geliri olacak.

Net serveti 126 milyar dolar olan Amancio Ortega, dünyanın en zengin 15. kişisi olarak biliniyor.

Ortega genellikle temettülerin büyük kısmını gayrimenkul satın almak için kullanıyor. 89 yaşındaki milyarder; New York'taki Haughwout Binası, Miami'deki Güneydoğu Finans Merkezi, Toronto'daki Royal Bank Plaza ve Londra'daki Post Binası gibi ikonik mülklerin sahibi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın