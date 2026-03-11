Amancio Ortega Rekor Temettü Geliri ile Servetine Servet Katacak

60 yıl önce şirketi kuran ve şu anda yüzde 59’dan fazla hissesine sahip olan Amancio Ortega, bu yıl 3,2 milyar euro temettü geliri elde edecek. Bu rakam, son 60 yılın en büyük temettü geliri olacak.

Net serveti 126 milyar dolar olan Amancio Ortega, dünyanın en zengin 15. kişisi olarak biliniyor.

Ortega genellikle temettülerin büyük kısmını gayrimenkul satın almak için kullanıyor. 89 yaşındaki milyarder; New York'taki Haughwout Binası, Miami'deki Güneydoğu Finans Merkezi, Toronto'daki Royal Bank Plaza ve Londra'daki Post Binası gibi ikonik mülklerin sahibi.