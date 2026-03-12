Real Madrid Manchester City Maçındaki Haaland Arda Güler Eşleşmesi Dünya Çapında Viral Oldu
Geçtiğimiz gece Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun ilk ayakları tamamlandı. Gecenin en çok merak edilen maçı ise Real Madrid'in Manchester City'yi evinde ağırladığı dev maçtı. Madrid ekibi baştan sona üstün oynadığı maçta City'yi Uruguaylı yıldızı Valverde'nin hat-trickiyle devirirken milli futbolcu Arda Güler sahada etkili olamadı. Ancak City'nin dev golcüsü Erling Haaland'la her duran topta eşleşmesiyle ortaya çıkan tuhaf görüntü dünya çapında dikkat çekti.
İkili lig aşamasında da eşleşmişti.
City'nin 1.95'lik golcüsü bu maçta da milli yıldızımızla her duran topta eşleşti.
Bu görüntü de dünya çapında viral oldu.
