Atarlı Giderli Paylaşımlara Tepki Olarak Çıkan Son Zamanların En Komik Akımı

Sosyal medya denince akla gelen paylaşım tiplerinden pek çoğu 'atara atar gidere gider' tonunda iddialı sözler, aşırı öz güven barındıran postlar ve o kişinin ne kadar cesur olduğunu gösteren pozları üzerine. Hatta bu durum bir klişeye dönüştü ve her klişe gibi bunun da karşıt akımı çıktı.

Sosyal medya platformlarında atarsız gidersiz, kavga dövüşle işi olmayan, gerektiğinde kaçılması gereken paylaşımlar dönmeye başladı. Pek çok X kullanıcısına göre bu postlar rutine bağlayan sosyal medyanın son aylarda ortaya çıkardığı en komik akım oldu.