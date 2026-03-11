Atarlı Giderli Paylaşımlara Tepki Olarak Çıkan Son Zamanların En Komik Akımı
Sosyal medya denince akla gelen paylaşım tiplerinden pek çoğu 'atara atar gidere gider' tonunda iddialı sözler, aşırı öz güven barındıran postlar ve o kişinin ne kadar cesur olduğunu gösteren pozları üzerine. Hatta bu durum bir klişeye dönüştü ve her klişe gibi bunun da karşıt akımı çıktı.
Sosyal medya platformlarında atarsız gidersiz, kavga dövüşle işi olmayan, gerektiğinde kaçılması gereken paylaşımlar dönmeye başladı. Pek çok X kullanıcısına göre bu postlar rutine bağlayan sosyal medyanın son aylarda ortaya çıkardığı en komik akım oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o atarsız gidersiz paylaşımlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın