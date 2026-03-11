onedio
Balkona Astığı Bayrakla Fenomen Olan Vatandaşa İspanyollar Tepkisiz Kalamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2026 - 13:57

Balıkesir'deki evine 13 yıl önce astığı bayrakla dünya çapında popüler olan ve görseli milyonlarca kez kullanılan Salih Tahtalıoğlu bu kez son günlerde yaşanan İspanya Türkiye dostluğuna ithafen balkonuna İspanya bayrağı da astı. O anlar viral olurken X'teki kardeş ülke İspanya'dan da tepki geldi.

İspanyolların olaya tepkisi şöyle;

Detaylar böyle yakalandı.

Dostluğun mimarlarından El Barbas'ın tepkisi şöyle oldu.

👇

👇

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
