2 Saniye İçin 113 Kilometre! Tarihin En Kısa Futbol Maçı Edirne'de Oynanacak
Edirne Süper Amatör Ligi'nde oynanan İpsalaspor - Yeniimaretspor karşılaşmasında yaşananlar futbol tarihine geçecek türden. Maçın itirazlar üzerine son dakikada tatil edilmesinin ardından maçın kalan süresinin oynanmasına karar verildi. Bu nedenle Yeniimaretspor tek bir penaltı atışı için 113 kilometre yol yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edirne Süper Amatör Ligi'nde İpsalaspor ile Yeniimaretspor karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2 saniye için 113 kilometre!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın