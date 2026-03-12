onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
2 Saniye İçin 113 Kilometre! Tarihin En Kısa Futbol Maçı Edirne'de Oynanacak

2 Saniye İçin 113 Kilometre! Tarihin En Kısa Futbol Maçı Edirne'de Oynanacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.03.2026 - 10:09

Edirne Süper Amatör Ligi'nde oynanan İpsalaspor - Yeniimaretspor karşılaşmasında yaşananlar futbol tarihine geçecek türden. Maçın itirazlar üzerine son dakikada tatil edilmesinin ardından maçın kalan süresinin oynanmasına karar verildi. Bu nedenle Yeniimaretspor tek bir penaltı atışı için 113 kilometre yol yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edirne Süper Amatör Ligi'nde İpsalaspor ile Yeniimaretspor karşılaştı.

Edirne Süper Amatör Ligi'nde İpsalaspor ile Yeniimaretspor karşılaştı.

İpsalaspor ile Yeniimaretspor arasındaki maç 3-3 devam ederken uzatmalarda Yeniimaretspor bir penaltı kazandı. İpsalaspor cephesi bu karara yoğun itiraz etti ve kalecileri kaleye geçmeyi reddedince hakem maçı erteledi.

2 saniye için 113 kilometre!

2 saniye için 113 kilometre!

Daha sonra yapılan değerlendirmelerde maçın kalan kısmının oynanmamasına, sadece o penaltı atışının yapılmasına karar verildi. Yeniimaretspor, sırf bu penaltı vuruşu için takım halinde 113 kilometre yol gidecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın