12 Mart 2026: Dolar ve Euro Kaç TL?
12 Mart dolar ve euro fiyatı belli oldu. Dolar/TL 44,11’den alıcı buldu. Euro ise 51 TL olarak fiyatlandı. Peki, Orta Doğu'daki gerilim dolar ve euro fiyatlarına nasıl yansıdı?
12 Mart 2026 Dolar, Euro Kaç TL?
