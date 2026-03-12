12 Mart 2026: Dolar ve Euro Kaç TL?

Serbest piyasada dolar/TL 44,11’den alıcı buldu. Euro ise 51 TL olarak fiyatlandı. Öte yandan dün dolar en yüksek 44.0998 TL'yi en düşük 44.0627 TL'yi görerek günü 44.0881 TL'den tamamladı. Euro ise 11 Mart Çarşamba en yüksek 51.3491 TL’ye ulaşırken en düşük 50.9908 lirayı gördü.

Dolar, yılbaşından bu yana 1.08 lira artarak yüzde 2.52 oranında değer kazandı.

Euro ise yılbaşı başlangıç değerine göre 0.56 lira artış gösterdi; 1.10 oranında değer kazandı.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim küresel piyasalarda petrol fiyatlarını üç haneli rakamlara taşıdı. Diğer yandan ise güçlenen dolar değerli metaller üzerinde soğuk duş etkisi yarattı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece enerji maliyetlerini değil, küresel enflasyon riskini de tetikledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz indirimlerini rafa kaldırabileceği endişesini güçlendirdi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ise altını, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalı bir seçenek haline getirerek fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.