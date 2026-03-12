onedio
12 Mart 2026: Dolar ve Euro Kaç TL?

12 Mart 2026: Dolar ve Euro Kaç TL?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2026 - 10:42

12 Mart dolar ve euro fiyatı belli oldu. Dolar/TL 44,11’den alıcı buldu. Euro ise 51 TL olarak fiyatlandı. Peki, Orta Doğu'daki gerilim dolar ve euro fiyatlarına nasıl yansıdı?

12 Mart 2026 Dolar, Euro Kaç TL?

Serbest piyasada dolar/TL 44,11’den alıcı buldu. Euro ise 51 TL olarak fiyatlandı. Öte yandan dün dolar en yüksek 44.0998 TL'yi en düşük 44.0627 TL'yi görerek günü 44.0881 TL'den tamamladı. Euro ise 11 Mart Çarşamba en yüksek 51.3491 TL’ye ulaşırken en düşük 50.9908 lirayı gördü.

Dolar, yılbaşından bu yana 1.08 lira artarak yüzde 2.52 oranında değer kazandı. 

Euro ise yılbaşı başlangıç değerine göre 0.56 lira artış gösterdi; 1.10 oranında değer kazandı.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim küresel piyasalarda petrol fiyatlarını üç haneli rakamlara taşıdı. Diğer yandan ise güçlenen dolar değerli metaller üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece enerji maliyetlerini değil, küresel enflasyon riskini de tetikledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz indirimlerini rafa kaldırabileceği endişesini güçlendirdi. Doların küresel ölçekte değer kazanması ise altını, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için pahalı bir seçenek haline getirerek fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
