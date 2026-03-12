Her Kızın Dolabında Olması Gereken 10 Basic Parça

Blazer ceket, sadece iş hayatının tekelinde değil artık. Pazar kahvaltısına giderken taytın üzerine attığın bir blazer, seni bir anda 'cool' bir sokak stiline taşır. Kalıbı çok kritiktir; omuzları tam oturan veya bilinçli olarak oversize seçilmiş bir kesim, silüetini anında günceller. Siyah bir blazer, gece elbiselerinin üzerine bile hırkadan çok daha modern bir alternatif sunar.