İstanbullu Gelin'in Başrolü Aslı Enver ve Yönetmeni Zeynep Günay Yıllar Sonra Bir Araya Geldi
Bir döneme damga vuran İstanbullu Gelin hem hikayesi hem de oyunculuklarıyla unutulmazlar arasına girmişti. Dizinin başrollerinden Aslı Enver ve yönetmen Zeynep Günay yıllar sonra bir araya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin efsane dizilerimiz arasındaki yerini almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizinin başrollerinden Aslı Enver ve dizinin yönetmeni Zeynep Günay, 7 yıl sonra bir araya geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın