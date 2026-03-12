onedio
İstanbullu Gelin'in Başrolü Aslı Enver ve Yönetmeni Zeynep Günay Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

İstanbullu Gelin'in Başrolü Aslı Enver ve Yönetmeni Zeynep Günay Yıllar Sonra Bir Araya Geldi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2026 - 13:10

Bir döneme damga vuran İstanbullu Gelin hem hikayesi hem de oyunculuklarıyla unutulmazlar arasına girmişti. Dizinin başrollerinden Aslı Enver ve yönetmen Zeynep Günay yıllar sonra bir araya geldi.

2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin efsane dizilerimiz arasındaki yerini almıştı.

2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin efsane dizilerimiz arasındaki yerini almıştı.

Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı dizide İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Dilara Aksüyek gibi birbirinden ünlü isimler rol alıyordu. Final yapmasıyla büyük üzüntü yaratan dizi, aradan geçen yılların ardından bile severek izleniyor.

Dizinin başrollerinden Aslı Enver ve dizinin yönetmeni Zeynep Günay, 7 yıl sonra bir araya geldi.

Dizinin başrollerinden Aslı Enver ve dizinin yönetmeni Zeynep Günay, 7 yıl sonra bir araya geldi.

İzleyiciyi böylesine etkileyen bir hikayeye dokunan iki kadının yıllar sonra bir araya gelmesi heyecan uyandırdı. Aslı Enver'in Zeynep Günay'a sürpriz yaptığı öğrenildi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
