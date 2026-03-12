İnci Taneleri Final Yapıyor: Yılmaz Erdoğan'dan Duygusal Veda
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, ikinci sezonunun ardından Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri için ara vermişti. Sekiz aylık aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlayan dizi final kararı aldı. Bu akşam İnci Taneleri'nin son bölümü yayınlanacak.
Özellikle ilk sezonuyla fırtına gibi esen İnci Taneleri ekranlara veda ediyor.
İnci Taneleri'ni kaleme alan Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz hafta ekibe duygusal sözlerle veda etmişti.
