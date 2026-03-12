onedio
İnci Taneleri Final Yapıyor: Yılmaz Erdoğan'dan Duygusal Veda

İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2026 - 11:46

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri, ikinci sezonunun ardından Organize İşler: Karun Hazinesi çekimleri için ara vermişti. Sekiz aylık aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlayan dizi final kararı aldı. Bu akşam İnci Taneleri'nin son bölümü yayınlanacak.

Özellikle ilk sezonuyla fırtına gibi esen İnci Taneleri ekranlara veda ediyor.

İkinci sezonunun ardından 8 ay ekranlara ara veren İnci Taneleri, ocak ayında yeniden başlamıştı. Ancak başladığında dizi için final tarihi de belirlendi. İnci Taneleri bu akşam ekranlara veda edecek.

İnci Taneleri'ni kaleme alan Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz hafta ekibe duygusal sözlerle veda etmişti.

Erdoğan ekibe veda konuşmasında “Gururla kederin böyle birbirine girdiği bir şey çok az yaşadım. Bütün çekim süreci, her şeyiyle muazzam bir iş oldu. Gerçek ‘İnci Taneleri’ sizsiniz” diyerek veda etmişti.

