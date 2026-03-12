Taşacak Bu Deniz Oyuncuları Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı ve Burak Yörük'ün Beğendiği Edit Dikkat Çekti
TRT 1'in rekortmen dizisi Taşacak Bu Deniz'le ilgili neredeyse dizi kadar izlenen editler yapılıyor. İzleyicilerin adeta yarış halinde olduğu bu editlerden bazıları resmi hesaptan paylaşılıyor. Diziye yapılan Esme ve Adil editlerinden bir tanesi dizinin oyuncuları Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı ve Burak Yörük'ün de radarına takıldı.
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz bu sezonun en çok konuşulan yapımı oldu.
Esme ve Adil sahnesine yapılan bir edit, dizinin Fadime'si Zeynep Atılgan, İso'su Erdem Şanlı ve Oruç'u Burak Yörük'ün de dikkatini çekti. Oyuncuların beğendiği edit izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
