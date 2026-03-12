onedio
Survivor'da Sercan'ın Oyun Sonrası Ramazan'a Yaptığı Hareket Ramazan'ı Gündem Oldu

Survivor'da Sercan'ın Oyun Sonrası Ramazan'a Yaptığı Hareket Ramazan'ı Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2026 - 07:53

Survivor 2026'da yarışmacılar arasındaki gerginlik artıyor. Haftalar ilerledikçe açlığın da etkisiyle yarışmacılar öfkelerini birbirlerine yansıtıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde Sercan'ın oyun sonrası Ramazan'a yaptığı hareket gündem oldu.

Survivor'da günler hızla geçerken açlığın da etkisiyle yarışmacıların gerginliği artıyor.

Sert tavırlarıyla gündem olan Ramazan'a cephe alan isimlerden biri olan Sercan, dün akşam Barış'la oynadığı oyunu almasının ardından Ramazan'a doğru dönüp 'Come on Ramazan' diyerek bir hareket yaptı. O anların ardından Ramazan 'Bekle, göstereceğim 'come on'u bekle!' dedi.

Sercan'ın gündem olan hareketini buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
