Giray Altınok'un Yeni Yarışma Programı The Traitors Türkiye'nin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu
Başta Prens olmak üzere pek çok ilgi çeken yapımda karşımıza çıkan Giray Altınok, The Traitors Türkiye'nin de sunucusu olacak. Heyecan uyandıran programın dijitalde yayınlanması bekleniyordu. Ekranlarda izleyeceğimiz The Traitors Türkiye'nin kanalı belli oldu.
Pek çok kişinin Prens'le tanıdığı Giray Altınok, yeni bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kanal D, The Traitors Türkiye'nin yayın kanalı oldu. Program, Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
