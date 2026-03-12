onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Giray Altınok'un Yeni Yarışma Programı The Traitors Türkiye'nin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu

Giray Altınok'un Yeni Yarışma Programı The Traitors Türkiye'nin Yayınlanacağı Kanal Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.03.2026 - 06:57

Başta Prens olmak üzere pek çok ilgi çeken yapımda karşımıza çıkan Giray Altınok, The Traitors Türkiye'nin de sunucusu olacak. Heyecan uyandıran programın dijitalde yayınlanması bekleniyordu. Ekranlarda izleyeceğimiz The Traitors Türkiye'nin kanalı belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pek çok kişinin Prens'le tanıdığı Giray Altınok, yeni bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pek çok kişinin Prens'le tanıdığı Giray Altınok, yeni bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Farklı bir konseptle Türkiye'de ilk kez yapılacak The Traitors Türkiye programının fragmanı merak uyandırmıştı. Giray Altınok'un sunacağı programın dijitalde yayınlanması bekleniyordu. 'The Traitors Türkiye ne zaman başlıyor, nerede yayınlanacak?' soruları merak edilirken program bir kanal tarafından satın alındı.

Kanal D, The Traitors Türkiye'nin yayın kanalı oldu. Program, Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın