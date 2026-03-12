onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Dünyası Kanıtladı: Uzmanlar İlişki İçindeki O "Eğlenceli" Detayı Açıkladı!

Bilim Dünyası Kanıtladı: Uzmanlar İlişki İçindeki O "Eğlenceli" Detayı Açıkladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.03.2026 - 07:18

Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları, partnerler arasındaki oyuncu ve şefkatli dokunuşların sadece mutluluk vermediğini; 'oksitosin' hormonunu tetikleyerek stresi azalttığını, bağışıklığı güçlendirdiğini ve kalp sağlığını koruduğunu bilimsel olarak kanıtladı.

Kaynak: https://journals.sagepub.com/doi/abs/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yürütülen ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, ikili ilişkilerdeki fiziksel yakınlığın hayati önemini gözler önüne serdi.

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yürütülen ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, ikili ilişkilerdeki fiziksel yakınlığın hayati önemini gözler önüne serdi.

Uzmanlar, partnerlerin birbirine yönelik gerçekleştirdiği her türlü samimi ve oyuncu fiziksel temasın, beyinde doğrudan bir kimyasal tepkime başlattığını belirledi. Bu tepkime sonucu salgılanan ve 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosin, vücuttaki stres hormonlarını baskılayarak kan basıncını dengeliyor. Bilimsel veriler, bu tür küçük etkileşimlerin sadece ruh halini iyileştirmekle kalmayıp, fiziksel zindeliği de doğrudan desteklediğini gösteriyor.

Araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak sevgi dolu fiziksel temas kuran bireylerin, duygusal açıdan çok daha güvenli bir limanda hissettikleri saptandı. Bu güven duygusu, vücuttaki iltihaplanma oranlarının düşmesini sağlarken, kalp ve damar sistemi üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Bilim insanları, partnerle kurulan bu şefkatli bağın bağışıklık sistemini de harekete geçirdiğini ifade ediyor. Yani, gün içinde paylaşılan küçük bir oyuncu jest, aslında vücudu dış etkenlere ve hastalıklara karşı daha dirençli hale getiren doğal bir savunma mekanizması işlevi görüyor.

Sonuç olarak uzmanlar, uzun vadeli sağlık ve huzur için ilişkideki samimi dokunuşların asla ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Carnegie Mellon’un verileriyle desteklenen bu bulgular, basit bir el tutmanın veya şefkatli bir temasın, modern tıbbın sunduğu en etkili ve eğlenceli sağlık reçetelerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Hem zihinsel dinginlik sağlayan hem de vücut direncini artıran bu yöntem, bireylerin yaşam kalitesini yükseltirken partnerler arasındaki bağın da çok daha sağlam bir zemine oturmasına imkan tanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın