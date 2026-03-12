Geleceği Görmek Mümkün mü? Psikoloji Dünyasını Sarsan O Deneyin Perde Arkası
Kaynak: https://psycnet.apa.org/doiLanding?do...
Psikoloji biliminin en prestijli yayınlarından biri olan Psychological Science’ta 2011 yılında yayımlanan ve akademik dünyada deprem etkisi yaratan “geleceği hissetme' araştırması yıllar sonra yeniden gündem oldu. Ünlü psikolog Daryl Bem tarafından gerçekleştirilen ve katılımcıların henüz gerçekleşmemiş olaylara tepki verdiğini öne süren deneyler, modern bilimin yöntemlerini ve güvenilirliğini büyük bir tartışmanın eşiğine getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerikalı sosyal psikolog Daryl Bem'in 2011 yılında yayımlanan araştırması, insan zihninin gelecekteki olaylardan etkilenebileceği iddiasıyla bilim tarihine geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın