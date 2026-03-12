onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Seda Sayan'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı

Seda Sayan'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.03.2026 - 08:51

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır gündemden düşmeyen ünlülerden. Şarkıları, televizyon programları, özel hayatı ve estetik açıklamalarıyla sık sık sosyal medyanın diline düşen Sayan, bu kez de son görüntüsüyle konuşuluyor. Özellikle yıllardır uyguladığı estetik işlemler ve denediği yeni yöntemlerle adından söz ettiren ünlü isim, son haliyle yine gündemin merkezine oturdu. Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır hem müzik kariyeri hem de televizyon programlarıyla gündemde kalmayı başaran bir isim.

Türk magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır hem müzik kariyeri hem de televizyon programlarıyla gündemde kalmayı başaran bir isim.

“Ah Geceler”, “Karagözlüm” ve “Var Mısın Yok Musun” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Sayan, aynı zamanda uzun yıllar sunduğu sabah programlarıyla da televizyon ekranlarının vazgeçilmez yüzlerinden biri oldu. Yıllardır ekranlarda olan ünlü isim; enerjisi, açıklamaları ve kendine has tarzıyla magazin dünyasında her dönem konuşulmayı başarıyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmiş ve bu evlilik magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çiftin ilişkisi sosyal medyada da sık sık gündem olurken, Sayan’ın eşiyle yaptığı romantik paylaşımlar da hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

Seda Sayan’ın yıllardır konuşulan bir diğer konusu ise geçirdiği estetik operasyonlar ve güzellik uygulamaları.

Seda Sayan’ın yıllardır konuşulan bir diğer konusu ise geçirdiği estetik operasyonlar ve güzellik uygulamaları.

Ünlü isim zaman zaman yaptırdığı işlemleri açıkça dile getirerek “genç kalma” konusundaki iddiasını da sık sık vurguluyor. Özellikle yüz germe işlemleri, cilt uygulamaları ve farklı estetik müdahaleleriyle adından söz ettiren Sayan, son olarak paylaşılan fotoğrafıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerinde Sayan’ın değişimi dikkat çekerken, bazı kullanıcılar ünlü ismin yıllara meydan okuduğunu söylerken bazıları da geçirdiği işlemler üzerine yorumlar yaptı. Kısacası Seda Sayan’ın son hali yine magazin gündemine yerleşti!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın