Seda Sayan'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı

“Ah Geceler”, “Karagözlüm” ve “Var Mısın Yok Musun” gibi şarkılarla hafızalara kazınan Sayan, aynı zamanda uzun yıllar sunduğu sabah programlarıyla da televizyon ekranlarının vazgeçilmez yüzlerinden biri oldu. Yıllardır ekranlarda olan ünlü isim; enerjisi, açıklamaları ve kendine has tarzıyla magazin dünyasında her dönem konuşulmayı başarıyor.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden yaşça küçük müzisyen Çağlar Ökten ile evlenmiş ve bu evlilik magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu. Çiftin ilişkisi sosyal medyada da sık sık gündem olurken, Sayan’ın eşiyle yaptığı romantik paylaşımlar da hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.