Rapçi Çakal'dan AIDS'e Yakalandığı İddialarına Yanıt

Atılan bir tweet'in ardından rapçi Çakal’ın AIDS olduğu yönünde iddialar yayılmaya başlandı.

'Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

Ortada ne bir açıklama var, ne de bir hastalık.

Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler..

Böyle bir yalan haber yüzünden kendi hayatını mahvedecek 3-5 insan çıkarsa ona yazık.

Gerçek değil. Hayatınızı yaşayın, biraz da ekrandan uzaklaşın.'