Rapçi Çakal'dan AIDS'e Yakalandığı İddialarına Yanıt

Rapçi Çakal'dan AIDS'e Yakalandığı İddialarına Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
11.03.2026 - 14:05

Türk rap sahnesinin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden Çakal, bu kez müziğiyle değil hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Daha önce adı yasaklı madde soruşturmasıyla anılan ünlü rapçi, son günlerde sosyal medyada yayılan farklı bir söylentiyle konuşulmaya başladı. Çakal hakkında ortaya atılan AIDS olduğu iddiası kısa sürede gündem olurken, ünlü isim sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gerçek adı Emirhan Çakal olan rapçi Çakal, son yıllarda çıkardığı şarkılar ve gençler arasında yakaladığı popülerlikle Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

'Lütfen”, “Aşk Olsun” ve “Diyardan Diyara” gibi parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan rapçi geçtiğimiz günlerde adının yasaklı madde soruşturmasında geçmesiyle gündeme gelmişti. Soruşturma kapsamında test verdiği öğrenilen Çakal’ın yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı ortaya çıkmıştı.

Ancak bu olayın ardından sosyal medyada bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

Atılan bir tweet'in ardından rapçi Çakal’ın AIDS olduğu yönünde iddialar yayılmaya başlandı.

'Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

Ortada ne bir açıklama var, ne de bir hastalık.

Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler..

Böyle bir yalan haber yüzünden kendi hayatını mahvedecek 3-5 insan çıkarsa ona yazık.

Gerçek değil. Hayatınızı yaşayın, biraz da ekrandan uzaklaşın.'

İddiaları gündeme taşıyan o tweeti şöyle bırakalım:

