Rapçi Çakal'dan AIDS'e Yakalandığı İddialarına Yanıt
Türk rap sahnesinin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden Çakal, bu kez müziğiyle değil hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Daha önce adı yasaklı madde soruşturmasıyla anılan ünlü rapçi, son günlerde sosyal medyada yayılan farklı bir söylentiyle konuşulmaya başladı. Çakal hakkında ortaya atılan AIDS olduğu iddiası kısa sürede gündem olurken, ünlü isim sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçek adı Emirhan Çakal olan rapçi Çakal, son yıllarda çıkardığı şarkılar ve gençler arasında yakaladığı popülerlikle Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu olayın ardından sosyal medyada bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı.
İddiaları gündeme taşıyan o tweeti şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın