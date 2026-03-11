onedio
Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış’ın Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış'ın Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
11.03.2026 - 13:19

Türk televizyonlarının en karizmatik oyuncularından biri olarak gösterilen Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardır hem oyunculuğu hem de ekranlardaki varlığıyla adından söz ettiriyor.

İmirzalıoğlu’nun yeni projesi 'Abi' konuşulurken sosyal medyada dikkat çeken başka bir detay da ortaya çıktı: Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncu ve Murat Ünalmış’ın benzerliğini konuşmaya başladı.

Türk televizyonlarının karizmatik isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu, yıllardır oyunculuğuyla izleyicinin favorileri arasında yer alıyor.

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan başarılı oyuncu, son olarak “Abi” dizisindeki performansıyla yeniden gündemde.

Türk televizyonlarının en dikkat çeken isimlerinden biri olan İmirzalıoğlu, yeni rolüyle de kısa sürede konuşulmaya başladı. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte oyuncunun sahneleri sosyal medyada sık sık paylaşılırken, izleyiciler İmirzalıoğlu’nun yıllardır değişmeyen karizmasına da övgü yağdırdı.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen İmirzalıoğlu’nun yeni projesi konuşulurken, sosyal medyada ortaya çıkan bir detay ise dikkat çekti.

Tam da bu sırada sosyal medyada dikkat çeken başka bir detay gündeme geldi. Pek çok kullanıcı, Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış’ın benzerliğini konuşmaya başladı.

Yüz hatları, bakışları ve hatta mimiklerinin bile birbirine benzediğini söyleyen kullanıcılar iki oyuncunun fotoğraflarını yan yana getirerek paylaşımlar yaptı. Kısa sürede yayılan bu karşılaştırmalar, yorumları da beraberinde getirdi.

twitter.com
twitter.com

