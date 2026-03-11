Kenan İmirzalıoğlu ve Murat Ünalmış’ın Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Türk televizyonlarının en karizmatik oyuncularından biri olarak gösterilen Kenan İmirzalıoğlu, uzun yıllardır hem oyunculuğu hem de ekranlardaki varlığıyla adından söz ettiriyor.

İmirzalıoğlu’nun yeni projesi 'Abi' konuşulurken sosyal medyada dikkat çeken başka bir detay da ortaya çıktı: Pek çok kullanıcı, ünlü oyuncu ve Murat Ünalmış’ın benzerliğini konuşmaya başladı.