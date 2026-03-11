onedio
The Weeknd’in Nükhet Duru’ya Telif Ödediği Türkçe Parça Ortaya Çıktı!

The Weeknd’in Nükhet Duru’ya Telif Ödediği Türkçe Parça Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2026 - 11:22

Türk müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, yıllar önce seslendirdiği bir şarkı sayesinde dünya çapında gündem oldu. The Weeknd’in milyonlarca dinlenen “Often” adlı şarkısının girişindeki kısmın Duru’nun bir parçasından alındığı ortaya çıkmıştı. Pek çok dinleyicinin yıllarca fark etmediği bu detay yeniden gündeme gelirken, Nükhet Duru’nun şarkı sayesinde hala telif geliri elde ettiğini söylemesi de dikkat çekti.

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Nükhet Duru, yıllar önce yayımladığı bir şarkı sayesinde dünya müziğinde oldukça ilginç bir detayın parçası olmuştu.

Türk müziğinin güçlü isimlerinden Nükhet Duru, yıllar önce yayımladığı bir şarkı sayesinde dünya müziğinde oldukça ilginç bir detayın parçası olmuştu.

The Weeknd, 2014 yılında yayımladığı ve dünya çapında büyük ses getiren “Often” adlı şarkısında Nükhet Duru’nun klasikleşmiş parçalarından birini sample olarak kullandı. Ünlü sanatçının vokalinden alınan bu bölüm, şarkının girişinde ve bazı kısımlarında duyulabiliyor. İlginç olan ise pek çok dinleyicinin bu detayı yıllarca fark etmemiş olması. Nükhet Duru da yıllar sonra yaptığı açıklamalarda bu durumdan haberdar olduğunu ve şarkı sayesinde telif geliri elde etmeye devam ettiğini söylemişti.

The Weeknd’in büyük hitlerinden biri olan “Often” aslında Nükhet Duru’nun 1978 yılında yayımlanan “Ben Sana Vurgunum” adlı şarkısından bir bölüm içeriyor.

Şarkının başında duyulan Türkçe vokaller, Duru’nun yorumundan alınmış bir sample. Bu nedenle The Weeknd’in şarkısının yazarları arasında Türk müziğinin önemli isimlerinden Ali Kocatepe ve Sabahattin Ali de yer alıyor. 

Dünya çapında milyonlarca dinlenen “Often” sayesinde Nükhet Duru’nun yıllar önce seslendirdiği şarkı yeniden gündeme gelirken, birçok kişi şarkının girişindeki o gizemli Türkçe vokalin kime ait olduğunu yeni yeni fark etmeye başladı.

