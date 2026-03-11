The Weeknd’in Nükhet Duru’ya Telif Ödediği Türkçe Parça Ortaya Çıktı!
Türk müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, yıllar önce seslendirdiği bir şarkı sayesinde dünya çapında gündem oldu. The Weeknd’in milyonlarca dinlenen “Often” adlı şarkısının girişindeki kısmın Duru’nun bir parçasından alındığı ortaya çıkmıştı. Pek çok dinleyicinin yıllarca fark etmediği bu detay yeniden gündeme gelirken, Nükhet Duru’nun şarkı sayesinde hala telif geliri elde ettiğini söylemesi de dikkat çekti.
Türk müziğinin güçlü isimlerinden Nükhet Duru, yıllar önce yayımladığı bir şarkı sayesinde dünya müziğinde oldukça ilginç bir detayın parçası olmuştu.
The Weeknd’in büyük hitlerinden biri olan “Often” aslında Nükhet Duru’nun 1978 yılında yayımlanan “Ben Sana Vurgunum” adlı şarkısından bir bölüm içeriyor.
