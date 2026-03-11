The Weeknd’in Nükhet Duru’ya Telif Ödediği Türkçe Parça Ortaya Çıktı!

The Weeknd, 2014 yılında yayımladığı ve dünya çapında büyük ses getiren “Often” adlı şarkısında Nükhet Duru’nun klasikleşmiş parçalarından birini sample olarak kullandı. Ünlü sanatçının vokalinden alınan bu bölüm, şarkının girişinde ve bazı kısımlarında duyulabiliyor. İlginç olan ise pek çok dinleyicinin bu detayı yıllarca fark etmemiş olması. Nükhet Duru da yıllar sonra yaptığı açıklamalarda bu durumdan haberdar olduğunu ve şarkı sayesinde telif geliri elde etmeye devam ettiğini söylemişti.