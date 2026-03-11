onedio
İdeal Koca Seçimine Göre İlişkiden Gerçekten Ne Beklediğini Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
11.03.2026 - 12:15

Herkesin kafasında “ideal partner” tanımı biraz farklıdır. Kimisi güven veren, sakin ve olgun birini ister; kimisi karizmatik, maceracı ve heyecanlı birini. Bazıları için romantizm vazgeçilmezken bazıları için en önemli şey sadakat ve huzurdur. Peki senin ideal koca profilin nasıl biri? Güven veren bir aile insanı mı, zeki ve karizmatik bir lider mi, yoksa biraz gizemli ama çok çekici biri mi? Seçimlerin aslında ilişkiden ne beklediğin hakkında sandığından çok daha fazla şey söylüyor.

Hazırsan başlayalım!

