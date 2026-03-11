onedio
İBB Davasında 3. Gün: Ekrem İmamoğlu Gazetecilere Teşekkür Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2026 - 13:35

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası'nın üçüncü gününde, CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in kardeşi iş insanı Bulut Aydöner'in savunması alındı. Duruşmaya verilen öğle arasında, Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken basına el salladı, “İyi ki varsınız, siz olmasanız sesimiz çıkmazdı. 1 yıldır bize hakaret eden ama 3 gündür şurada bir kelime edemeyen basın utansın' dedi.

Ekrem İmamoğlu ve İBB davası 3. Gününde devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu ve İBB davası 3. Gününde devam ediyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının üçüncü günü, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor. 

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından hazırlanan listeye göre bugün, CHP PM Üyesi Baki Aydöner’in kardeşi ve iş insanı Bulut Aydöner’in savunması alındı. Bulut Aydöner'in savunmasının bitmesinin ardından Mahkeme Başkanı ve duruşma savcısının soralarını yanıtladı. Hakimin, senetlerle ilgili sorusuna Aydöner, 'Ben böyle bir senet düzenlemedim' yanıtını verdi. Aydöner, savcının sorusu üzerine ise hakkında ifade veren Serbülend Danış'la ilgili 'Yalan beyan veren evrakta sahtecilik de yapar' ifadelerini kullandı.

Aydöner’in savunmasının ardından söz alan avukatı Aysun Okur, müvekkilinin tutuklanmasına neden olan Serbülend Danış'ın emniyet ifadesinde 'Ekonomik olarak zor durumdayım' dediğini hatırlattı ve Danış'ın 5 milyar liralık hesap hareketleri dökümünü mahkemeye sunarak, 'Savcı bunu nasıl görmezden gelmiştir' dedi ve suç duyurusunda bulundu. Avukat beyanlarının ardından duruşmaya saat 14.00’e kadar ara verildi.

İmamoğlu’ndan gazetecilere: '1 yıldır bize hakaret eden ama 3 gündür şurada bir kelime edemeyen basın utansın'

Duruşmaya ara verilmesinin ardından Ekrem İmamoğlu salondan ayrılırken izleyiciler, 'Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu' sloganı attı, İmamoğlu da izleyicilere el salladı. İmamoğlu salondan ayrılırken, duruşmayı izleyen gazetecilere el sallayarak, 'İyi ki varsınız, siz olmasanız sesimiz çıkmazdı. Kelime yazamayan basın var, 1 yıldır bize hakaret eden, 3 gündür şurada bir kelime edemeyen basın utansın' dedi.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
