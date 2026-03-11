onedio
Ünlü Şarkıcının Kardeşi Tutuklandı: Yabancı Uyruklu Bir Öğrencinin Görüntüleri Çekip Şantajla Para Almış!

Ünlü Şarkıcının Kardeşi Tutuklandı: Yabancı Uyruklu Bir Öğrencinin Görüntüleri Çekip Şantajla Para Almış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2026 - 10:14

Ünlü bir müzik grubunun üyesinin kardeşi olduğu belirtilen Alper A, yabancı uyruklu bir kadına şantaj yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Alper A’nın, yabancı uyruklu kadının çıplak görüntülerini kaydettiği sonrasında da kadından 2,3 milyon TL aldığı belirtildi.

Kaynak: İsmail Arı / Birgün

Ünlü bir rock grubunun solisti olan şarkıcının kardeşi, 'şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

Ünlü bir rock grubunun solisti olan şarkıcının kardeşi, ‘şantaj’ suçlamasıyla tutuklandı.

Birgün’den İsmail Arının özel haberine göreAnkara’da öğrenci olduğunu belirten 33 yaşındaki İranlı P.S.E., ünlü bir müzik grubunun solistinin kardeşi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki Alper A.’nın kendisine şantaj yaptığını ifade ederek şikâyetçi oldu.

Geçtiğimiz hafta ifade veren İranlı öğrenci, Alper A. ile 2025 yılının Mayıs ayında sosyal medyadan tanıştığını ve bir süre sonra da sevgili olduklarını söyledi. P.S.E. Alper A. ile iki defa görüşüp buluştuklarını, daha sonra telefon üzerinden görüntülü görüşmeler yaptıklarını, görüntülü görüşmelerde üzerinde kıyafet olmadığını ve daha sonra Alper A’nın borç ödemek üzere kendisinden para istediğini, farklı tarihlerde farklı IBAN numaralarına toplamda 2 milyon 311 bin 570 TL para gönderdiğini anlattı.

P.S.E. son olarak kendisinden 75 bin TL daha isteyen Alper A’ya parasının bittiğini söyledi. Ancak P.S.E’nin ifadesine göre, para göndermediği için Alper A. kendisine “Tamam sen ciddiyeti göreceksin, bugün bu ilişki bitecek, benim hayatım bitecek, atayım mı foto n'apayım söyle?” diye mesaj gönderdi.

Alper A’ya fotoğrafları paylaşmaması için “para bulacağını söyleyip” 65 bin TL daha gönderdiğini ama 10 bin TL daha istediğini anlatan P.S.E. isimli kadın, “Son olarak Alper A, gece vakti yazıp, yarın öğlene kadar 50 bin TL daha istedi” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla “şantaj” suçlamasıyla gözaltına alınan Alper A. suçlamaları reddetti. Alper A. çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

