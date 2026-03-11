Aynı Yağmur Altında Dizisinde Hülya Avşar'ın Gençliğini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu
ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Avşar'ın canlandırdığı canlandırdığı Fazilet karakterinin gençliğine odaklanılacak. Hülya Avşar'ın gençliğini canlandıracak oyuncu ise belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın yeni bölümlerinde Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet karakterinin hikayesine odaklanılacak.
Genç oyuncu Hülya Diken, Aynı Yağmur Altında'da Hülya Avşar'ın karakterinin gençliğini canlandıracak.
