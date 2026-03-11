onedio
Aynı Yağmur Altında Dizisinde Hülya Avşar'ın Gençliğini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Aynı Yağmur Altında Dizisinde Hülya Avşar'ın Gençliğini Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.03.2026 - 11:07

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Avşar'ın canlandırdığı canlandırdığı Fazilet karakterinin gençliğine odaklanılacak. Hülya Avşar'ın gençliğini canlandıracak oyuncu ise belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın yeni bölümlerinde Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet karakterinin hikayesine odaklanılacak.

Pazar akşamları ekrana gelen Aynı Yağmur Altında'nın kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Avşar'ın canlandırdığı Fazilet karakterinin gençliği için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.

Genç oyuncu Hülya Diken, Aynı Yağmur Altında'da Hülya Avşar'ın karakterinin gençliğini canlandıracak.

Genç oyuncu Hülya Diken, Aynı Yağmur Altında'da Hülya Avşar'ın karakterinin gençliğini canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hülya Diken'in adı babasının Hülya Avşar’a duyduğu hayranlıktan ilham alınarak koyuldu. Oyuncu, Fazilet karakterinin başının açık olduğu gençlik dönemini anlatan ve şimdiden merak uyandıran sahneler için kamera karşısına geçecek.

