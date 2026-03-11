Türkiye'de Hava Savunma Sistemi Var mı? Türkiye'de Kaç Tane Hava Savunma Sistemi Var?

Türkiye’de hava savunma ağı tek sistemden oluşmuyor. Farklı menzil ve görevlerde çalışan birçok sistem aynı savunma mimarisi içinde yer alıyor. Özellikle HİSAR ve SİPER füze aileleri, hava savunma ağının en önemli parçalarından sayılıyor.

HİSAR-A yaklaşık 15 kilometre menzile sahip kısa menzil savunma sistemi olarak görev yapıyor. HİSAR-O ise 25 kilometreyi aşan menziliyle orta irtifa savunmasında kullanılıyor. Daha uzun menzil için geliştirilen SİPER sistemi ise Türkiye’nin yüksek irtifa savunmasında kritik rol oynuyor.

SİPER-1 yaklaşık 100 kilometre menzil sunarken SİPER-2 için hedeflenen menzil 150 kilometre seviyesinde. Planlanan SİPER-3 versiyonunda ise menzilin 180 kilometreye kadar ulaşması hedefleniyor. Farklı sistemler birlikte çalışarak çok katmanlı bir hava savunma ağı oluşturuyor.