Türkiye'de Hava Savunma Sistemi Var mı? Türkiye'de Kaç Tane Hava Savunma Sistemi Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.03.2026 - 10:54

Son dönemde Orta Doğu’da yaşanan gerilimler hava savunma sistemlerini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle füze saldırıları sonrası Türkiye’nin savunma kapasitesi merak edilmeye başladı. Sosyal medyada en çok sorulan sorulardan biri de Türkiye’de hava savunma sistemi olup olmadığı.

Türkiye'de Hava Savunma Sistemi Var mı?

Türkiye, tek bir hava savunma sistemi yerine katmanlı savunma stratejisi uyguluyor. Farklı irtifalarda görev yapan sistemler, hava sahasına yaklaşan tehditlere karşı birbirini tamamlayan bir ağ oluşturuyor. Alçak, orta ve yüksek irtifada çalışan sistemler ortak komuta merkezinden yönetiliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerle yerli sistemlerin önemli bölümü devreye alındı. KORKUT, HİSAR ve SİPER gibi farklı görevlerde kullanılan savunma sistemleri sayesinde hava sahasını koruyan geniş bir güvenlik şemsiyesi oluşturuluyor.

Türkiye'de Kaç Tane Hava Savunma Sistemi Var?

Türkiye’de hava savunma ağı tek sistemden oluşmuyor. Farklı menzil ve görevlerde çalışan birçok sistem aynı savunma mimarisi içinde yer alıyor. Özellikle HİSAR ve SİPER füze aileleri, hava savunma ağının en önemli parçalarından sayılıyor.

HİSAR-A yaklaşık 15 kilometre menzile sahip kısa menzil savunma sistemi olarak görev yapıyor. HİSAR-O ise 25 kilometreyi aşan menziliyle orta irtifa savunmasında kullanılıyor. Daha uzun menzil için geliştirilen SİPER sistemi ise Türkiye’nin yüksek irtifa savunmasında kritik rol oynuyor.

SİPER-1 yaklaşık 100 kilometre menzil sunarken SİPER-2 için hedeflenen menzil 150 kilometre seviyesinde. Planlanan SİPER-3 versiyonunda ise menzilin 180 kilometreye kadar ulaşması hedefleniyor. Farklı sistemler birlikte çalışarak çok katmanlı bir hava savunma ağı oluşturuyor.

Çelik Kubbe Nedir, Nasıl Çalışır?

Çelik Kubbe, Türkiye’nin geliştirdiği farklı hava savunma sistemlerini tek bir ağ altında toplayan savunma konsepti olarak tanımlanıyor. Radarlar, sensörler ve füze sistemleri ortak bir komuta merkezine bağlanıyor. Böylece hava sahasına yaklaşan tehditler erken aşamada tespit edilerek uygun savunma sistemi devreye alınıyor.

Sistem sayesinde mikro dronlardan balistik füzelere kadar geniş bir tehdit yelpazesi aynı savunma ağı üzerinden takip ediliyor. İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK ve KORKUT gibi farklı görevlerde kullanılan sistemler koordineli şekilde çalışıyor ve hava sahasının farklı irtifalarda korunmasını sağlıyor.

Aşağıdaki içeriğimizden daha detaylı okuyabilirsiniz:

Patriot Türkiye'de Hangi İlde Var?

Türkiye’de NATO kapsamında konuşlandırılan Patriot hava savunma sistemi Malatya’da bulunuyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sistem NATO görevleri çerçevesinde Türkiye’de konuşlandırıldı.

Patriot sisteminin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden Türkiye’ye getirildiği ve Malatya’da görev yaptığı bildirildi. Sistem özellikle balistik füze tehditlerine karşı hava savunmasını güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Patriot hava savunma sistemini de buradan detaylıca okuyabilirsiniz:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
