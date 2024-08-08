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Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir? Çelik Kubbe Nasıl Çalışır ve Ne İşe Yarar?

Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir? Çelik Kubbe Nasıl Çalışır ve Ne İşe Yarar?

Aselsan Savaş TSK
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 09:11

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Çelik Kubbe, 'Katmanlı Hava Savunma Sistemi' hakkındaki detaylar belli olmaya başladı. Yoğun olarak Aselsan tarafından geliştirilen Çelik Kubbe'nin entegre hava savunma sistemleri ve yapay zeka destekli çalışma şekli ise merak konusu oldu. Peki, Çelik Kubbe nedir, nasıl çalışır? 

İşte, Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe ve 'HAKİM' hakkında merak edilenler...

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Çelik Kubbe'nin İlk Adı 'Gökkube' olarak belirlenmişti. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantının arından proje 'Çelik Kubbe' adı ile duyuruldu.

Çelik Kubbe'nin İlk Adı 'Gökkube' olarak belirlenmişti. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantının arından proje 'Çelik Kubbe' adı ile duyuruldu.

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Çelik Kubbe'nin büyük oranda geliştiricisi ve destekleyicisi Aselsan olacak.

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Çelik Kubbe'nin büyük oranda geliştiricisi ve destekleyicisi Aselsan olacak.

Katmanlar halinde bir sistem olan Çelik Kubbe, alçak irtifadan en yükseğe kadarki tehditlere karşı bir güvenlik şemsiyesi olacak. 

Çelik Kubbe'de ASELSAN, Roketsan, Tübitak SAGE ve MKE'nin ürettiği hava savunma sistemleri yerlerini alacak.

Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir?

Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir?

Çelik Kubbe, KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, C-RAM, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+, HERİKSS, ŞAHİN, İHTAR ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinin birbirlerine entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan yapay zeka destekli bir üst sistemdir.

Çelik Kubbe, silah sistemlerinin yanı sıra hedefin hassas takibi, teşhisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve imhası gibi işlemleri yapabilen 'radar' ve 'elektro-optik' sistemelere de sahip olacak.

Türk hava savunmasının beyni olması planlanan Çelik Kubbe, silah sistemleri, radar, elektro-optik sistemin yanı sıra haberleşme modülleri, komut kontrol istasyonları ve yapay zeka teknolojisiyle pek çok işlevi tek bir çatı altına toplayan bir 'sistemler sistemi' olarak geliştirilecek.

Türk hava savunmasının beyni olması planlanan Çelik Kubbe, silah sistemleri, radar, elektro-optik sistemin yanı sıra haberleşme modülleri, komut kontrol istasyonları ve yapay zeka teknolojisiyle pek çok işlevi tek bir çatı altına toplayan bir 'sistemler sistemi' olarak geliştirilecek.

Çelik Kubbe'de Hangi Sistemler Olacak?

Çelik Kubbe'de Hangi Sistemler Olacak?

Kubbenin katmanlardan oluşturacak savunma araçlarının menzilleri; çok kısadan başlayarak, kısa, orta ve çok uzuna kadar ulaşacak. Katmanları ise alçak, orta ve yüksek irtifa olacak. 

  • Kubbenin ilk katmanında ASELSAN tarafından üretilen Gökberk, İhtar, Şahin'in yerini alması planlanıyor. Daha sonra Korkut ve ALP

  • 5 ila 10 kilometre arası olarak bilinen alçak irtifa katmanında HERİKKS, C-RAM, HİSAR A+, GÖKDEMİR, GÜRZ yer alabilir. 

  • 10 ila 15 kilometre orta irtifa katmanında KALKAN 1 ve KALKAN 2 ile HİSAR O+ 

  • 15 ila 30 kilometre uzun menzil katmanında ise 60 kilometreden başlayarak menzili git gide artan SİPER, SİPER-2, SİPER-3 ile taçlanabilir. SİPER'in bu yıl TSK envanterine girmesi bekleniyor.

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Çelik Kubbe'yi 'HAKİM Sistemi' yönetecek!

Çelik Kubbe'yi 'HAKİM Sistemi' yönetecek!

Hava kontrol uçaklarından gelen bilgi 'HAKİM Sistemi'ne iletilecek. İHA'dan gelen görüntüler ile birlikte tüm bilgiler bu sistemin içerisinde yerini alacak ve Türkiye'nin farklı noktalarına entegre radar ağının da dahil olduğu sistem tek merkezden yönetilecek. 

Çelik Kubbe'nin çatısı altında toplanan tüm sistemleri yöneten en üst sistem ise 'HAKİM' olacak.

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