Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir? Çelik Kubbe Nasıl Çalışır ve Ne İşe Yarar?

Hava kontrol uçaklarından gelen bilgi 'HAKİM Sistemi'ne iletilecek. İHA'dan gelen görüntüler ile birlikte tüm bilgiler bu sistemin içerisinde yerini alacak ve Türkiye'nin farklı noktalarına entegre radar ağının da dahil olduğu sistem tek merkezden yönetilecek.

Çelik Kubbe'nin çatısı altında toplanan tüm sistemleri yöneten en üst sistem ise 'HAKİM' olacak.