Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir? Çelik Kubbe Nasıl Çalışır ve Ne İşe Yarar?
Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir? Çelik Kubbe Nasıl Çalışır ve Ne İşe Yarar?
Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Çelik Kubbe, 'Katmanlı Hava Savunma Sistemi' hakkındaki detaylar belli olmaya başladı. Yoğun olarak Aselsan tarafından geliştirilen Çelik Kubbe'nin entegre hava savunma sistemleri ve yapay zeka destekli çalışma şekli ise merak konusu oldu. Peki, Çelik Kubbe nedir, nasıl çalışır?
İşte, Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe ve 'HAKİM' hakkında merak edilenler...
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Çelik Kubbe'nin İlk Adı 'Gökkube' olarak belirlenmişti. Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin (SSİK) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantının arından proje 'Çelik Kubbe' adı ile duyuruldu.
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Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen Çelik Kubbe'nin büyük oranda geliştiricisi ve destekleyicisi Aselsan olacak.
Türkiye'nin Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe Nedir?
Türk hava savunmasının beyni olması planlanan Çelik Kubbe, silah sistemleri, radar, elektro-optik sistemin yanı sıra haberleşme modülleri, komut kontrol istasyonları ve yapay zeka teknolojisiyle pek çok işlevi tek bir çatı altına toplayan bir 'sistemler sistemi' olarak geliştirilecek.
Çelik Kubbe'de Hangi Sistemler Olacak?
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Çelik Kubbe'yi 'HAKİM Sistemi' yönetecek!
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