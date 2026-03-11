Büyükannelerimizin “Yastık Altı” Alışkanlığından Dijital Cüzdanlara: 12 Birikim Yöntemi

Bankaya güvenin sınırlı olduğu, ve hatta bankaların olmadığı dönemlerde bu yöntem insanlara kontrol hissi verdi. Risk almamak, parayı elde tutmak ve “ne olur ne olmaz” demek bu alışkanlığın temeliydi. Getirisi yoktu ama psikolojik rahatlığı büyüktü. Bugün hâlâ birçok kişi için bu yöntem, finansal güvenin sembolü.