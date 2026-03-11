Büyükannelerimizin “Yastık Altı” Alışkanlığından Dijital Cüzdanlara: 12 Birikim Yöntemi
Birçoğumuz parayla ilgili ilk dersi büyüklerimizden aldık. Altın günü, yastık altı, kenara para koymak gibi kavramlar daha çocukken hayatımıza girdi. Aradan yıllar geçti, teknoloji değişti, paranın formu bile dijitalleşti ama biriktirme ihtiyacı hiç değişmedi. Sadece yöntemler evrildi.
İşte geçmişten bugüne uzanan, farklı alışkanlıklara hitap eden 12 birikim yolu.
1. Yastık altı birikim, güven duygusunun en eski hâlidir.
2. ltın biriktirmek, enflasyona karşı sezgisel bir korunma yolu.
3. Evde nakit biriktirmek, harcamayı yavaşlatan bir yöntem.
4. Vadeli mevduat, birikimi “dokunulmaz” hâle getirir.
5. Otomatik birikim talimatları disiplini alışkanlığa dönüştürür.
6. Kumbara mantığı dijital dünyada hâlâ çalışır.
7. Hedef bazlı birikim, paraya anlam kazandırır.
8. Günlük harcamaları yazmak, birikimin önündeki görünmez engelleri ortaya çıkarır.
9. Dijital cüzdanlar küçük tutarları görünür kılar.
10. Döviz birikimi, kur riskine karşı bir önlem olarak görülür.
11. Yatırım uygulamaları birikimi daha erişilebilir hâle getirdi.
12. En iyi birikim yöntemi, kişinin karakterine uyan yöntemdir.
