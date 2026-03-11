Aşksızlık Sana Ne Hissettiriyor?

Hayatta bazı dönemler vardır ki kalbimiz sakin bir göl gibi durur. Ne heyecanlı mesajlar, ne kalp çarpıntıları, ne de gece yarısı gelen o “uyudun mu?” mesajları… İşte tam da o zaman insan kendine şu soruyu sorar: Ben aşksızken aslında ne hissediyorum? Kimileri için bu dönem huzurlu bir tatil gibidir, kimileri için ise eksik bir parçanın sessizliği. Peki sen aşksız kaldığında gerçekten ne hissediyorsun?