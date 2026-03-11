onedio
Tom Holland’la Gizlice Evlendiği Söylenen Zendaya'nın Parmağındaki Yüzük İddiaları Alevlendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
11.03.2026 - 09:47

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zendaya ve Holland hakkında son dönemde evlendikleri yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Tam da bu söylentiler konuşulurken Zendaya’nın Paris Moda Haftası’nda odak noktası olan yüzüğü iddiaları güçlendirdi.

Hollywood’un en sevilen çiftlerinden Zendaya ve Tom Holland, yıllardır süren ilişkileriyle hayranlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

İkili ilk kez 2016 yılında Spider-Man: Homecoming filminin setinde tanışmış, arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Uzun süre ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, 2021 yılında ilişkilerini kamuoyuna doğrulamıştı. O günden beri sık sık “Hollywood’un en uyumlu çiftlerinden biri” olarak anılan Zendaya ve Holland, 2024 yılının sonlarında nişanlanarak ilişkilerini bir adım ileri taşımıştı. Çiftin oldukça özel bir nişan yaptığı ve ilişkilerini her zaman mümkün olduğunca gizli tutmaya çalıştıkları biliniyor. Ancak son haftalarda ikilinin gizlice evlendiği yönündeki iddialar magazin gündemini adeta karıştırdı.

Zendaya evlilik iddiaları sonrası paylaşıp anında sildiği o hikayeyle gündeme gelmişti:

Tüm bu söylentilerin ortasında Zendaya, Paris Moda Haftası kapsamında Louis Vuitton defilesinde görüntülendi ve detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncunun sol yüzük parmağında taktığı alyans yüzük, sosyal medyada “evlilik yüzüğü mü?” tartışmalarını alevlendirdi. Üstelik Zendaya’nın defilede tercih ettiği beyaz tonlarındaki kombin de birçok kişi tarafından “gönderme” olarak yorumlandı. İddialar, oyuncunun yakın arkadaşı ve stilisti Law Roach’un kısa süre önce yaptığı açıklamayla ortaya çıkmış, Roach, bir röportaj sırasında Zendaya ve Tom Holland’ın gizlice evlendiğini ima eden sözler söylemişti. Ancak çift cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Buna rağmen Zendaya’nın Paris Moda Haftası’ndaki görünümü, özellikle yüzüğünün yarattığı gizemle birlikte sosyal medyada gündemin tam ortasına oturdu.

