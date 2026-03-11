Tom Holland’la Gizlice Evlendiği Söylenen Zendaya'nın Parmağındaki Yüzük İddiaları Alevlendirdi!

Ünlü oyuncunun sol yüzük parmağında taktığı alyans yüzük, sosyal medyada “evlilik yüzüğü mü?” tartışmalarını alevlendirdi. Üstelik Zendaya’nın defilede tercih ettiği beyaz tonlarındaki kombin de birçok kişi tarafından “gönderme” olarak yorumlandı. İddialar, oyuncunun yakın arkadaşı ve stilisti Law Roach’un kısa süre önce yaptığı açıklamayla ortaya çıkmış, Roach, bir röportaj sırasında Zendaya ve Tom Holland’ın gizlice evlendiğini ima eden sözler söylemişti. Ancak çift cephesinden henüz resmi bir doğrulama gelmiş değil. Buna rağmen Zendaya’nın Paris Moda Haftası’ndaki görünümü, özellikle yüzüğünün yarattığı gizemle birlikte sosyal medyada gündemin tam ortasına oturdu.