Mart 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Global otomobil üretim devi Cupra, Mart ayı için özel fiyatlarını ilan etti. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Formentor, Şubat ayında 2.651.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Mart ayında ise 2026 modeliyle 2.696.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Uyarı: Aşağıdaki Cupra tarafından belirlenen 'Anahtar Teslim Fiyatları' bulabilirsiniz. Şirketin resmi web sitesinden alınan fiyatlar ise döneme özgü kampanyalar, ödeme seçenekleri veya seçilen ekstra özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.