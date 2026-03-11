Mart 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra, otomobil dünyasında benzersiz tarzı, sportif ve şık tasarımlarıyla göz dolduruyor. Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Cupra, çevre dostu yaklaşımıyla da otomobil tutkunlarının ilgisini kazanıyor. Mart ayında, Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin fiyatlarına güncelleme geldi.
Peki, Mart 2026'da Cupra Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Cupra'nın Mart ayı fiyatları
Cupra Fiyat Listesi: Mart 2026
Cupra Formentor Fiyat Listesi Mart 2026
Cupra Terramar Fiyat Listesi Mart 2026
Cupra Leon Fiyat Listesi Mart 2026
Cupra Born Fiyat Listesi Mart 2026
