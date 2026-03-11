onedio
Mart 2026 Cupra Fiyat Listesi! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

11.03.2026 - 10:45

Cupra, otomobil dünyasında benzersiz tarzı, sportif ve şık tasarımlarıyla göz dolduruyor. Volkswagen Grubu'nun bir parçası olan Cupra, çevre dostu yaklaşımıyla da otomobil tutkunlarının ilgisini kazanıyor. Mart ayında, Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin fiyatlarına güncelleme geldi.

Peki, Mart 2026'da Cupra Ateca, Born, Leon, Terramar ve Formentor modellerinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Mart ayı fiyatları

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
Cupra Fiyat Listesi: Mart 2026

Global otomobil üretim devi Cupra, Mart ayı için özel fiyatlarını ilan etti. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Formentor, Şubat ayında 2.651.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Mart ayında ise 2026 modeliyle 2.696.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

Uyarı: Aşağıdaki Cupra tarafından belirlenen 'Anahtar Teslim Fiyatları' bulabilirsiniz. Şirketin resmi web sitesinden alınan fiyatlar ise döneme özgü kampanyalar, ödeme seçenekleri veya seçilen ekstra özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Cupra Formentor Fiyat Listesi Mart 2026

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.696.000 TL 

(Model Yılı: 2026)

Cupra Formentor 2025 Model Fiyat Listesi

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.651.000 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.117.000 TL 

  • Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.429.000 TL

  • Formentor 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive VZ Benzinli - 6.181.000 TL

Cupra Terramar Fiyat Listesi Mart 2026

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.116.000 TL

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 3.666.000 TL 

  • Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 4.253.000 TL 

(Model Yılı: 2025)

Cupra Leon Fiyat Listesi Mart 2026

  • Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) -3.079.000 TL

(Model Yılı: 2025)

Cupra Born Fiyat Listesi Mart 2026

  • Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh Elektrikli (BEV) - 2.189.029 TL

(Model Yılı: 2024)

