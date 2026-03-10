onedio
Selena Gomez’in Benny Blanco’ya Yaptığı Doğum Günü Partisi Goygoy Çıkardı!

Selena Gomez’in Benny Blanco’ya Yaptığı Doğum Günü Partisi Goygoy Çıkardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.03.2026 - 13:37

Selena Gomez ve Benny Blanco çifti bu kez romantik bir paylaşımla değil, doğum günü partisinden gelen karelerle gündeme geldi. Gomez’in paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada konuşulurken, kovboy temalı parti detayları dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, yapımcı ve müzisyen Benny Blanco ile yaşadığı ilişkiyle son yılların en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.

Birlikte sık sık sosyal medya paylaşımları yapan ikili, romantik kareleriyle de gündeme geliyor. Ancak çift son günlerde romantik paylaşımlarından çok, sosyal medyada viral olan bir detayla konuşulmuştu.

Selena Gomez’in eşi Benny Blanco’nun paylaşılan karelerdeki çıplak ve kirli görünen ayakları dikkat çekmiş, sosyal medya kullanıcıları bu görüntüler hakkında çok sayıda yorum yapmıştı. Kısa sürede viral olan bu kareler, çiftin ilişkisi hakkında yapılan yorumların da önünü açmıştı.

Selena Gomez, son olarak sevgilisi Benny Blanco’nun doğum günü için düzenlenen partiden fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

Kutlama için kovboy teması tercih edildiği öğrenilse de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken başka bir detay oldu.

Parti dekorasyonu ve ortamın atmosferi birçok kullanıcıya göre kovboy temalı bir partiden çok pavyon atmosferine benzetildi. Selena Gomez’in paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar hem partinin dekorasyonu hem de çiftin eğlenceli halleri hakkında yorum yapmadan duramadı.

