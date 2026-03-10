2026 Forbes Milyarderler Listesi Açıklandı: İşte Dünyanın En Zengin İnsanı
2026 yılı, küresel servet dağılımında tarihi bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçiyor. Yapay zeka devrimi ve piyasalardaki hareketlilik, Forbes Milyarderler Listesi’ni eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Bu yıl listede yer alan 3 bin 428 milyarder, geçtiğimiz yıla oranla 4 trilyon dolarlık devasa bir artışla toplam 20,1 trilyon dolarlık bir serveti kontrol ediyor. Bu durum, dünya ekonomisinin ve siyasetinin hiç olmadığı kadar dar bir elit grubun etkisi altında olduğunu gösteriyor.
Elon Musk trilyonerliğin eşiğine ulaşıyor.
Yapay zeka sayesinde gençleşen servetler dikkat çekiyor.
Kripto paranın dönüşü ve siyasi figürlerin servetleri milyarderler listesinde önemli bir rol oynuyor.
Milyarderlerin küresel dağılım büyük odak noktası.

