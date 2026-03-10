2026 Forbes Milyarderler Listesi Açıklandı: İşte Dünyanın En Zengin İnsanı

Listenin zirvesindeki isim, her zamanki gibi Elon Musk. Ancak bu yılki hakimiyeti tartışmasız bir boyuta ulaştı. Tesla ve SpaceX’teki değer artışlarıyla servetini 839 milyar dolara çıkaran Musk, en yakın rakipleri olan Google kurucuları Larry Page (257 milyar dolar) ve Sergey Brin’den (237 milyar dolar) yaklaşık üç kat daha zengin. Musk, 2025 sonundan itibaren adeta bir servet maratonu koşarak, birkaç ay içinde 500 milyar barajından 800 milyar dolara sıçradı.