2026 Forbes Milyarderler Listesi Açıklandı: İşte Dünyanın En Zengin İnsanı

2026 Forbes Milyarderler Listesi Açıklandı: İşte Dünyanın En Zengin İnsanı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 14:57

2026 yılı, küresel servet dağılımında tarihi bir kırılma noktası olarak kayıtlara geçiyor. Yapay zeka devrimi ve piyasalardaki hareketlilik, Forbes Milyarderler Listesi’ni eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Bu yıl listede yer alan 3 bin 428 milyarder, geçtiğimiz yıla oranla 4 trilyon dolarlık devasa bir artışla toplam 20,1 trilyon dolarlık bir serveti kontrol ediyor. Bu durum, dünya ekonomisinin ve siyasetinin hiç olmadığı kadar dar bir elit grubun etkisi altında olduğunu gösteriyor.

Detaylar 👇

Elon Musk trilyonerliğin eşiğine ulaşıyor.

Elon Musk trilyonerliğin eşiğine ulaşıyor.

Listenin zirvesindeki isim, her zamanki gibi Elon Musk. Ancak bu yılki hakimiyeti tartışmasız bir boyuta ulaştı. Tesla ve SpaceX’teki değer artışlarıyla servetini 839 milyar dolara çıkaran Musk, en yakın rakipleri olan Google kurucuları Larry Page (257 milyar dolar) ve Sergey Brin’den (237 milyar dolar) yaklaşık üç kat daha zengin. Musk, 2025 sonundan itibaren adeta bir servet maratonu koşarak, birkaç ay içinde 500 milyar barajından 800 milyar dolara sıçradı.

Yapay zeka sayesinde gençleşen servetler dikkat çekiyor.

Yapay zeka sayesinde gençleşen servetler dikkat çekiyor.

Bu yılki listenin asıl öncüsü yapay zeka oldu. Listeye yeni giren 390 ismin önemli bir kısmı, Perplexity ve Mercor gibi yapay zeka girişimlerinin arkasındaki zekalar. Teknolojinin hızı milyarderlik yaşını da aşağı çekiyor. 22 yaşındaki Surya Midha, Mark Zuckerberg’in rekorunu kırarak 'en genç kendi servetini yaratan milyarder' unvanını aldı. Kadınlarda ise bu unvan 29 yaşındaki Brezilyalı Launa Lopes Lara’ya geçti. Genel listede kadın temsili de %14’e yükselerek yavaş ama istikrarlı bir artış gösterdi.

Kripto paranın dönüşü ve siyasi figürlerin servetleri milyarderler listesinde önemli bir rol oynuyor.

Kripto paranın dönüşü ve siyasi figürlerin servetleri milyarderler listesinde önemli bir rol oynuyor.

Kripto dünyasının dev ismi Changpeng Zhao (CZ), hapis cezasının ardından 110 milyar dolarlık servetiyle muazzam bir dönüş yaparak Bill Gates’i geride bıraktı. Siyasi kanatta ise Donald Trump, başkanlık görevine dönüşü ve lehine sonuçlanan davalar sayesinde servetini 6,5 milyar dolara yükselterek listede 645. sıraya yerleşti.

Milyarderlerin küresel dağılım büyük odak noktası.

Milyarderlerin küresel dağılım büyük odak noktası.

ABD, 989 milyarderle listenin liderliğini sürdürürken, ülkeyi Çin ve Hindistan takip ediyor. Ünlü isimler cephesinde ise Beyonce, Dr. Dre ve Roger Federer gibi ikonlar bu seçkin kulübün yeni üyeleri oldu. Ortalama milyarder yaşının 65’e düştüğü 2026 listesi, servetin artık sadece geleneksel endüstrilerde değil, inovasyonun ve algoritmaların merkezinde toplandığını kanıtlıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
