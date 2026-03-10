Sıfırdan Başladı, Şimdi Yıllık 700 Ton Üretiyor: Tüm Dünyaya Dondurma Satmak İstiyor
Denizli’de azmi ve girişimci ruhuyla fark yaratan Asuman Pişken’in başarı hikayesi, tekstil tezgahlarından dondurma devine uzanan ilham verici bir yolculuğu temsil ediyor. 47 yaşındaki Pişken, uzun yıllar tekstil sektöründe emek verdikten sonra 2009 yılında dondurma dünyasına pazarlamacı olarak adım attı. Ancak onun hayali sadece başkasının ürününü satmak değil, kendi markasını sofralara taşımaktı.
Asuman Pişken'in kendi işinin patronu olma yolculuğu herkese ilham veriyor.
Doğallıktan gelen lezzet sofralara taşıyor.
Peşkin'in hedefi Türkiye’den dünyaya açılmak.
