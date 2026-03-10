onedio
Sıfırdan Başladı, Şimdi Yıllık 700 Ton Üretiyor: Tüm Dünyaya Dondurma Satmak İstiyor

Sıfırdan Başladı, Şimdi Yıllık 700 Ton Üretiyor: Tüm Dünyaya Dondurma Satmak İstiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 12:20

Denizli’de azmi ve girişimci ruhuyla fark yaratan Asuman Pişken’in başarı hikayesi, tekstil tezgahlarından dondurma devine uzanan ilham verici bir yolculuğu temsil ediyor. 47 yaşındaki Pişken, uzun yıllar tekstil sektöründe emek verdikten sonra 2009 yılında dondurma dünyasına pazarlamacı olarak adım attı. Ancak onun hayali sadece başkasının ürününü satmak değil, kendi markasını sofralara taşımaktı.

Asuman Pişken'in kendi işinin patronu olma yolculuğu herkese ilham veriyor.

Asuman Pişken'in kendi işinin patronu olma yolculuğu herkese ilham veriyor.

2016 yılında hayallerini somut bir projeye dönüştürmeye karar veren Pişken, KOSGEB ve TKDK’den aldığı desteklerle Gıda Toptancıları Sitesi’nde ilk üretim tesisini kurdu. Küçük bir mekanda, kısıtlı imkanlarla başlayan bu serüven, kararlılık ve doğru stratejilerle kısa sürede dev bir operasyona dönüştü. Bugün 1200 metrekarelik iki katlı modern tesisinde, 30 kişilik uzman ekibiyle birlikte Denizli’de meşhur Maraş dondurmasını aslına uygun şekilde üretiyor.

Doğallıktan gelen lezzet sofralara taşıyor.

Doğallıktan gelen lezzet sofralara taşıyor.

Pişken’in başarısının sırrı, dondurmalarında kullandığı malzemelerin doğallığında saklı. Meyveli dondurma çeşitlerinde kendi tarlalarında yetişen ürünleri tercih eden girişimci, kaliteyi her zaman ön planda tutuyor. Şu anda 31 farklı dondurma çeşidiyle hizmet veren tesis, sezonda günlük 5 ton üretim gerçekleştirirken, yıllık kapasitesini 700 tona kadar taşımış durumda. Üstelik teknolojik altyapısı sayesinde bu kapasiteyi günlük 17 tona çıkarma potansiyeline sahip.

Peşkin'in hedefi Türkiye'den dünyaya açılmak.

Peşkin'in hedefi Türkiye’den dünyaya açılmak.

Denizli’den yola çıkan bu lezzetler, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere ulaştırılıyor. Zorlukların üstesinden sabırla geldiğini belirten Pişken, 'Kendi ustamızı kendimiz yetiştirdik, çekirdekten bir ekip kurduk,' diyerek başarının kolektif bir çaba olduğunu vurguluyor. İç pazardaki payını her geçen gün artıran başarılı girişimci şimdilerde gözünü sınır ötesine dikmiş durumda. Yakın gelecekte Denizli’nin dondurmasını dünya pazarıyla buluşturmak, Pişken’in en büyük hedefleri arasında yer alıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
