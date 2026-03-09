Selçuklulardan Kalma 800 Yıllık Hazineler Evlerin Duvarlarının İçinde Bulundu
Antalya’nın kalbi Kaleiçi’nde yürütülen titiz araştırmalar, tarihin tozlu sayfalarında kalmış muazzam bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Selçuklu Devleti’nin Akdeniz’deki en stratejik kapısı olan Antalya’da, surların kuytularına ve eski evlerin duvarlarına gizlenmiş tam 45 adet kitabe tespit edildi. 800 yıldır sessizce keşfedilmeyi bekleyen bu eserler, kentin Türk-İslam tarihindeki yerini perçinleyen adeta taşlaşmış birer 'fetihname' niteliği taşıyor.
Medeniyetlerin buluşma noktası: Antalya
İki fetih ve taşlara yazılan destan.
Eserler gizli köşelerden sanat galerilerine yolculuklarını tamamlandı.
Tarihin estetik mirası artık görünür kılındı.
