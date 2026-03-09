Selçuklulardan Kalma 800 Yıllık Hazineler Evlerin Duvarlarının İçinde Bulundu

Selçuklu’nun kışlık merkezi olan Antalya, aslında iki kez fethedildi. İlk olarak 1207’de Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından alınan şehir, yaşanan taht kavgaları sırasında tekrar el değiştirmişti. Araştırmacı Dr. Mahmut Demir’in aktardığına göre, İzzettin Keykavus 1216 yılında şehri bir yıllık kuşatmanın ardından yeniden Selçuklu mülküne kattı. Bu zaferi ebedileştirmek adına, şiirsel bir Arapça ile kaleme alınan devasa bir fetihname hazırlattı. Bir kâğıda yazılır gibi incelikle taşa işlenen bu eser, Anadolu’daki bilinen en kapsamlı Selçuklu kitabesi olma özelliğini taşıyor.