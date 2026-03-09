Dünyanın En Faydalı Sebzesi Kıvırcık Lahana Pazara İniyor Ama Alan Yok
Dünya genelinde beslenme uzmanları tarafından 'birim kalori başına en yüksek besin değerine sahip sebze' olarak tescillenen kale, yani kıvırcık lahana, küresel mutfakların temel bileşeni haline gelmiş durumda. Ancak uluslararası gıda endekslerinde süper gıda kategorisinde zirvede yer alan bu mucizevi sebze, Türkiye’deki geleneksel tüketim alışkanlıkları ve düşük iç pazar talebi nedeniyle sofralarımıza girmekte zorlanıyor.
Vitamin ve mineral deposu olan kıvırcık lahana, süte oranla daha fazla kalsiyum barındırıyor.
İklim uygun, ancak üretim ve talep kısıtlı.
