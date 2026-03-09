Dünyanın En Faydalı Sebzesi Kıvırcık Lahana Pazara İniyor Ama Alan Yok

Klinik çalışmalar, kalenin besin yoğunluğu bakımından pek çok yeşil yapraklı sebzeyi geride bıraktığını kanıtlıyor. Tek bir porsiyonuyla günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilen bu sebze, kemik sağlığı için de kritik öneme sahip. Yapılan araştırmalar, kalenin kalori başına sütten daha fazla kalsiyum içerdiğini, ayrıca magnezyum ve potasyum açısından zengin bir kaynak olduğunu gösteriyor. İçeriğindeki quercetin ve kaempferol gibi flavonoller ise hücre sağlığını koruyarak güçlü bir antioksidan kalkanı oluşturuyor.