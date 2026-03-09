onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Faydalı Sebzesi Kıvırcık Lahana Pazara İniyor Ama Alan Yok

Dünyanın En Faydalı Sebzesi Kıvırcık Lahana Pazara İniyor Ama Alan Yok

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 13:03

Dünya genelinde beslenme uzmanları tarafından 'birim kalori başına en yüksek besin değerine sahip sebze' olarak tescillenen kale, yani kıvırcık lahana, küresel mutfakların temel bileşeni haline gelmiş durumda. Ancak uluslararası gıda endekslerinde süper gıda kategorisinde zirvede yer alan bu mucizevi sebze, Türkiye’deki geleneksel tüketim alışkanlıkları ve düşük iç pazar talebi nedeniyle sofralarımıza girmekte zorlanıyor.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vitamin ve mineral deposu olan kıvırcık lahana, süte oranla daha fazla kalsiyum barındırıyor.

Vitamin ve mineral deposu olan kıvırcık lahana, süte oranla daha fazla kalsiyum barındırıyor.

Klinik çalışmalar, kalenin besin yoğunluğu bakımından pek çok yeşil yapraklı sebzeyi geride bıraktığını kanıtlıyor. Tek bir porsiyonuyla günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabilen bu sebze, kemik sağlığı için de kritik öneme sahip. Yapılan araştırmalar, kalenin kalori başına sütten daha fazla kalsiyum içerdiğini, ayrıca magnezyum ve potasyum açısından zengin bir kaynak olduğunu gösteriyor. İçeriğindeki quercetin ve kaempferol gibi flavonoller ise hücre sağlığını koruyarak güçlü bir antioksidan kalkanı oluşturuyor.

İklim uygun, ancak üretim ve talep kısıtlı.

İklim uygun, ancak üretim ve talep kısıtlı.

Tarım uzmanları, Türkiye’nin iklim koşullarının kıvırcık lahana yetiştiriciliği için oldukça elverişli olduğuna dikkat çekiyor. Buna rağmen, sebzenin üretimi halihazırda kısıtlı sayıdaki butik işletmelerle sınırlı kalmış durumda. Çoğunlukla metropollerdeki özel market zincirlerinde satışa sunulan kale, düşük farkındalık nedeniyle seri üretime geçemiyor. Beslenme uzmanları, global mutfakların vazgeçilmezi olan bu sebzenin yerel pazarlarda yaygınlaşmasının toplum sağlığı ve tarımsal çeşitlilik açısından stratejik bir adım olacağını vurguluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın