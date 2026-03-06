Boşuna İnsanın En İyi Dostu Demiyorlar: "Köpeğim Kanserimi Fark Edip Hayatımı Kurtardı"

Ferguson köpeğiyle rutin bir eğitim çalışması yaparken Inca’nın garip davranışlarını fark etti. Köpek, büyük bir endişeyle sürekli sahibinin nefesini koklamaya çalışıyor, Ferguson onu uzaklaştırmaya çalışsa da inadından vazgeçmiyordu. Bir öğleden sonra uykusundan uyandığında, Inca’nın burnunu yüzüne milimetrelerce yaklaştırmış halde, endişeyle başında beklediğini gören Ferguson, artık bu durumu görmezden gelemeyeceğini anladı.

Yapılan ilk kan tahlilleri tertemiz çıkmıştı, ancak Inca’nın ısrarcı tavrı Ferguson’ın içindeki şüpheyi diri tuttu. Kendi içgüdülerinden ziyade köpeğinin duyularına güvenerek tam vücut taraması yaptırmaya karar verdi. Ferguson'a hiç sigara içmemiş olmasına ve yorgunluk dışında hiçbir belirti göstermemesine rağmen birinci evre akciğer kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, bu aşamada bir kitlenin tesadüfi bir tarama olmadan yakalanmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.