Boşuna İnsanın En İyi Dostu Demiyorlar: "Köpeğim Kanserimi Fark Edip Hayatımı Kurtardı"

Boşuna İnsanın En İyi Dostu Demiyorlar: "Köpeğim Kanserimi Fark Edip Hayatımı Kurtardı"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 17:38

Colleen Ferguson’un hikayesi, insan ile hayvan arasındaki o sarsılmaz bağın sadece sevgi değil, bazen hayati bir sezgi üzerine kurulu olduğunun en somut kanıtı. İngiltere’nin Kent şehrinde yaşayan 70 yaşındaki veteriner Ferguson, hayatını Alman çoban köpeği Inca’ya borçlu olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

https://www.bbc.com/news/articles/cwy...
Her şey 2015 yılında, Inca henüz iki yaşındayken başladı.

Ferguson köpeğiyle rutin bir eğitim çalışması yaparken Inca’nın garip davranışlarını fark etti. Köpek, büyük bir endişeyle sürekli sahibinin nefesini koklamaya çalışıyor, Ferguson onu uzaklaştırmaya çalışsa da inadından vazgeçmiyordu. Bir öğleden sonra uykusundan uyandığında, Inca’nın burnunu yüzüne milimetrelerce yaklaştırmış halde, endişeyle başında beklediğini gören Ferguson, artık bu durumu görmezden gelemeyeceğini anladı.

Yapılan ilk kan tahlilleri tertemiz çıkmıştı, ancak Inca’nın ısrarcı tavrı Ferguson’ın içindeki şüpheyi diri tuttu. Kendi içgüdülerinden ziyade köpeğinin duyularına güvenerek tam vücut taraması yaptırmaya karar verdi. Ferguson'a hiç sigara içmemiş olmasına ve yorgunluk dışında hiçbir belirti göstermemesine rağmen birinci evre akciğer kanseri teşhisi konuldu. Doktorlar, bu aşamada bir kitlenin tesadüfi bir tarama olmadan yakalanmasının neredeyse imkansız olduğunu vurguladı.

Köpeği Inca sayesinde Ferguson yeni bir hayata başladı.

Sol akciğerinden golf topu büyüklüğünde bir kitle alınan Ferguson, hastalığı o kadar erken yakalamıştı ki kemoterapi veya radyoterapiye gerek bile kalmadı. Cerrahının 'O köpek seni kurtardı, şimdi hayatını yaşa' sözlerini vasiyet bilen Ferguson, o günden sonra bambaşka bir yola girdi. Yaratıcı yazarlık eğitimi alarak kendi kitaplarını yayımlayan bir yazar oldu. Bugünlerde hayatın tadını çıkaran Ferguson, kahramanı Inca’yı her gün sevgiyle ve bolca ödül mamasıyla ödüllendirmeye devam ediyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
