Dünyanın En Yalnız Ülkesini Haritacılar Bile Unutuyor: Yeni Zelanda Çoğu Haritada Yok

En yakın komşusu Avustralya ile arasında yaklaşık 2 bin kilometrelik hırçın Tasman Denizi bulunuyor. Bu mesafe, Avrupa’nın birçok başkenti arasındaki yoldan çok daha uzundur. Kuzeyinde ve güneyinde ise binlerce mil boyunca sadece uçsuz bucaksız bir okyanus ve minik ada toplulukları yer alıyor. Bu coğrafi kopukluk, ülkeyi adeta dünyanın geri kalanından korunan gizli bir sığınak haline getiriyor.