onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kanye West'in İstanbul Konseri Biletleri Satışta: Bilet Fiyatları Belli Oldu

Kanye West'in İstanbul Konseri Biletleri Satışta: Bilet Fiyatları Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 13:50

Dünya müzik endüstrisinin en büyük isimlerinden biri olan Kanye West (Ye), Türkiye’de vereceği ilk büyük konser için geri sayıma başladı. Konser biletlerinin fiyatları da belli oldu!

Detaylar 👇

Konser biletleri bugün satışa çıkıyor!

Konser biletleri bugün satışa çıkıyor!

ILS Vision ve TemaCC ortak organizasyonuyla gerçekleşecek dev konser, 30 Mayıs 2026 akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşacak. Konser için büyük merakla beklenen biletler 9 Mart Pazartesi (bugün) günü 15:00’da satışa çıkıyor.

Müzik, moda ve popüler kültür dünyasında devrim yaratan projeleriyle tanınan Kanye West’in İstanbul performansı, 2026 yılının Türkiye’deki en büyük uluslararası müzik etkinliklerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Duyurunun yapılmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran konser için hem Türkiye’den hem de çevre ülkelerden yoğun talep bekleniyor.

İşte kategoriye göre Kanye West (Ye) konser bileti fiyatlar 👇

İşte kategoriye göre Kanye West (Ye) konser bileti fiyatlar 👇

Diamond: 35.000 TL

Golden: 18.000 TL

Silver: 12.600 TL

Batı Orta: 18.000 TL

Batı Alt: 18.000 TL

Doğu Alt: 18.000 TL

Güney: 7.200 TL

Kuzey: 7.200 TL

Batı Alt Premium: 23.400 TL

Batı Orta Premium: 25.300 TL

Doğu Alt Premium: 21.500 TL

Doğu Üst: 7.200 TL

Batı Üst: 5.400 TL

24 Grammy ödüllü sanatçı, kariyerine damga vuran hit şarkıları ve görkemli sahne prodüksiyonlarıyla İstanbul’da unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk kez sahne alacak olan Kanye West’in bu tarihi konserinin biletlerinin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın