Kanye West'in İstanbul Konseri Biletleri Satışta: Bilet Fiyatları Belli Oldu

ILS Vision ve TemaCC ortak organizasyonuyla gerçekleşecek dev konser, 30 Mayıs 2026 akşamı Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşacak. Konser için büyük merakla beklenen biletler 9 Mart Pazartesi (bugün) günü 15:00’da satışa çıkıyor.

Müzik, moda ve popüler kültür dünyasında devrim yaratan projeleriyle tanınan Kanye West’in İstanbul performansı, 2026 yılının Türkiye’deki en büyük uluslararası müzik etkinliklerinden biri olmaya aday gösteriliyor. Duyurunun yapılmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran konser için hem Türkiye’den hem de çevre ülkelerden yoğun talep bekleniyor.